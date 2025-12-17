Меню
Эти 3 российских фильма больше всего ждут в 2026 году: на первом месте — адаптация видеоигры, которую добавили в «буду смотреть» 283 тысячи раз

17 декабря 2025 22:00
Кадр из фильма «Буратино»

Довольно необычный рейтинг для российского зрителя.

Есть простой и честный индикатор зрительского интереса — кнопка «Буду смотреть». Не трейлеры, не пресс-релизы и не громкие имена, а именно это тихое, массовое обещание самому себе: да, я это включу. По голосам пользователей сейчас вырисовывается любопытная картина — ожидания разошлись от боевика до семейной сказки и интимной мелодрамы. И в этом списке нет случайных проектов.

Atomic Heart — самый ожидаемый фильм без даты выхода

Феноменальная ситуация: у фильма до сих пор нет официальной даты релиза, но он уже уверенно занимает первое место в рейтинге ожиданий. Более 283 тысяч пользователей добавили Atomic Heart в список «Буду смотреть», и это рекорд.

Причина очевидна. Экранизация культовой игры с её альтернативным СССР, агрессивной эстетикой, роботами и вязкой тревогой вызывает одновременно любопытство и опасение. Это проект «на тонком льду»: малейшая фальшь — и зрители разнесут. Но именно риск и делает Atomic Heart главным тёмным конём проката. Его ждут не потому, что уверены в успехе, а потому что слишком интересно, чем всё закончится.

«Буратино» — ставка на семейную ностальгию

Премьера назначена на 1 января 2026 года — дату, которая сама по себе работает как магнит. Новый «Буратино» Игоря Волошина уже собрал около 246 тысяч отметок «Буду смотреть», и это говорит о многом.

Сказка явно метит в семейную аудиторию, но за кулисами — куда более сложная задача. Современный зритель хорошо помнит советскую классику и не прощает небрежного обращения с ней. Волошин умеет работать с визуалом и эмоцией, а каст выглядит неожиданно, но интригующе. Этот фильм ждут с осторожным оптимизмом: вдруг получится редкий случай, когда обновление не разрушает, а оживляет миф.

«К себе нежно» — тихий фаворит онлайн-проката

Дата выхода — 2 апреля 2026 года. Жанр — мелодрама. И, казалось бы, самый «нехайповый» пункт списка. Но именно он уверенно держится в топе ожиданий.

«К себе нежно» — пример того, как зритель устал от громких концепций и всё чаще выбирает истории про внутренние переломы, выборы и попытку разобраться с собой. Карина Разумовская в главной роли, Иван Китаев в режиссёрском кресле — сочетание, которое обещает аккуратное, эмоционально точное кино без истерик и надрыва. Его ждут не ради события, а ради узнавания.

Итог простой

Список самых ожидаемых премьер показывает главное: зритель сегодня голосует не жанром, а ощущением. Atomic Heart — за риск. «Буратино» — за детскую память. «К себе нежно» — за потребность в тишине и честном разговоре. И, кажется, именно в этом балансе и кроется формула интереса ближайших лет.

Фото: Кадр из фильма «Буратино»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
