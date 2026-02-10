Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Качественная замена «Игры престолов» и не только: эти 3 сериала настолько идеальны, что продолжение им только навредит

Качественная замена «Игры престолов» и не только: эти 3 сериала настолько идеальны, что продолжение им только навредит

10 февраля 2026 07:58
Кадры из сериалов «Светлячок», «Рим», «Шерлок»

Проектам помешает любое продолжение.

Мы собрали три примера сериалов, которые, несмотря на мольбы фанатов, точно не стоит возвращать на экраны. Не потому, что они плохи — как раз наоборот.

А потому, что их завершение было художественно оправданным, а любое продолжение рисковало бы разрушить безупречную репутацию и ту самую магию, которая сделала их легендами.

«Светлячок»

Космический вестерн «Светлячок» создал Джосс Уидон задолго до своих «Мстителей». Действие происходит в XXVI веке, где господствует могущественный Альянс. Проигравшие в гражданской войне повстанцы влачат существование на дальних рубежах.

К ним относится и капитан Малькольм Рейнольдс, чем-то напоминающий знаменитого Хана Соло. Он промышляет контрабандой, управляя кораблём «Серенити». Его команда — пёстрая компания из куртизанки, механика, священника и таинственной девушки с особыми способностями.

У проекта были все шансы на успех: оригинальный мир, яркие персонажи и опытный шоураннер. Однако канал FOX с самого начала пытался изменить концепцию. Продюсеры хотели смягчить образ главного героя и сразу ввести сюжет с загадочными злодеями.

Позже они махнули на сериал рукой, решив, что у него нет будущего. Второй сезон отменили, но в первом дали Уидону относительную свободу.

При этом канал нарушил хронологию показа, выпустив пилотную серию в самом конце. В итоге проект закрыли даже раньше, чем завершился показ первого сезона.

Кадр из сериала «Светлячок»

«Рим»

Ещё до феномена «Игры престолов» канал HBO вместе с BBC создал «Рим». Этот проект смело сочетал в себе политические интриги, откровенные сцены и жестокость.

Сюжет разворачивается в Римской империи после галльской войны, когда Юлий Цезарь возвращается домой. Его противостояние с аристократической партией Помпея Великого перерастает в гражданскую войну.

На экране появляется множество исторических лиц — от Клеопатры до Цицерона. Но это не сухая костюмная драма. Благодаря смелым сценам и откровенному языку история оживает, сохраняя зрелищность.

Бюджет первого сезона составил рекордные 100 миллионов долларов. К концу второго сезона контракт с BBC подошёл к концу, а продолжать производство оказалось слишком затратно. Руководство HBO также полагало, что высокие рейтинги сериала — лишь заслуга «Клана Сопрано», который шёл в эфире прямо перед ним.

В итоге проект был закрыт. Он стал жертвой собственных грандиозных амбиций и высокой стоимости.

Кадр из сериала «Рим»

«Шерлок»

Культовый сериал «Шерлок» начинается с возвращения доктора Джона Ватсона в Лондон. После ранения на службе в Афганистане он остаётся инвалидом и с трудом представляет своё будущее на скромную пенсию.

Знакомый советует ему найти соседа, чтобы делить расходы на жильё. Так Ватсон встречает эксцентричного детектива-консультанта по имени Шерлок. Тот виртуозно владеет скрипкой и может раскрыть личность незнакомца всего за пару минут общения. За следующие несколько лет дуэту предстоит пережить немало опасных приключений.

Кадр из сериала «Шерлок»

Один из создателей сериала, Марк Гэтисс, недавно поставил точку в спорах о возвращении проекта. Он прямо заявил, что «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом не вернётся. Это касается любых форматов — будь то перезапуск, новый состав или даже полнометражный фильм.

По словам Гэтисса, идея фильма обсуждалась ещё во время пандемии, и оба актёра изначально не были против. Однако энтузиазм быстро угас, и дальше разговоров дело не пошло.

Гэтисс убеждён, что нет смысла снова и снова пересматривать одну и ту же историю. Фанатам, по его мнению, пора принять этот факт и ценить сериал как редкий пример по-настоящему удачной современной адаптации классики.

Фото: Кадры из сериалов «Светлячок», «Рим», «Шерлок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Теперь знаю, что смотреть после «Невского»: 3 зарубежных сериала про полицейских с высоким рейтингом Читать дальше 9 февраля 2026
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», зато свежак 2025-го в список угодил Читать дальше 6 февраля 2026
Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм Пока 8 сезон «Невского» в работе: детектив «Лазарь» 2025 года со звездой «Острых козырьков» — 6 серий, которые смотрятся залпом как один фильм Читать дальше 11 февраля 2026
Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Обожаете «Невский» и «Шеф»? Тогда срочно включайте этот американский сериал о полиции Читать дальше 11 февраля 2026
Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Эти 3 российских сериала только вышли, а у них уже миллионы просмотров и высокие рейтинги: не пропускайте хиты, о которых говорят все Читать дальше 11 февраля 2026
Артемий Лебедев безжалостно критикует всё, но эти три фильма он назвал любимыми: ни одного советского хита в списке Артемий Лебедев безжалостно критикует всё, но эти три фильма он назвал любимыми: ни одного советского хита в списке Читать дальше 10 февраля 2026
Не хуже советских: 3 фильма про СССР, которые понравятся поклонникам Рязанова, Гайдая и других гениев Не хуже советских: 3 фильма про СССР, которые понравятся поклонникам Рязанова, Гайдая и других гениев Читать дальше 10 февраля 2026
10 серий пролетят как одна: «Эмпатия» — новый сериал с рейтингом 8,0, который бьет по нервам и не отпускает до финала 10 серий пролетят как одна: «Эмпатия» — новый сериал с рейтингом 8,0, который бьет по нервам и не отпускает до финала Читать дальше 10 февраля 2026
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше