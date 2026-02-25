Эти 3 детектива «нулевых» не стыдно смотреть и сегодня: удержат перед экранами и спустя 25 лет

В последнее время стриминговые сервисы один за другим выпускают громкие детективы с известными российскими актёрами, и зрители охотно их смотрят. «Фишер», «Метод», «Триггер» собрали многомиллионную аудиторию и стали настоящими хитами.

Но на самом деле любовь к остросюжетным историям возникла у нас задолго до эры онлайн-платформ. Ещё в начале двухтысячных телевизионные детективы собирали у экранов всю страну — люди торопились с работы, чтобы вместе с героями распутывать запутанные дела, вникать в детали и следить за уликами.

В центре сюжета оказывались и опытные оперативники, и обычные любители, которым случайно приходилось браться за расследование, и каждый зритель мог легко представить себя на их месте.

У детективов нулевых было своё неповторимое обаяние, благодаря которому они продержались в эфире не один сезон. И думать, что эти сериалы безнадёжно устарели, было бы ошибкой — многие до сих пор с удовольствием пересматривают их, чтобы вспомнить время, когда жанр процедурала только набирал обороты на нашем телевидении. Мы решили собрать самые яркие проекты той эпохи, которые точно заслуживают вашего внимания.

«Убойная сила»

В центре событий «Убойной силы» — питерские оперативники Игорь Плахов и Василий Рогов, к которым на подмогу присылают нового сотрудника Анатолия Дукалиса. Вместе они распутывают самые разные преступления: от рядовых бытовых убийств до хитроумных схем организованных группировок.

Действие в основном кипит в Северной столице, но случается, что следы приводят героев и за границу, где они тоже не привыкли отступать.

Сериал подарил зрителям множество крылатых фраз, а ещё открыл для широкой публики талант Константина Хабенского. К тому же персонаж Сергея Селина стал своеобразным мостиком, соединившим «Убойную силу» с не менее легендарными «Улицами разбитых фонарей».

«Ментовские войны»

Действие «Ментовских войн» разворачивается в Питере начала двухтысячных, где сотрудники специального «убойного отдела» Роман Шилов, Джексон и Арнаутов каждый день рискуют жизнью, чтобы очистить город от бандитов.

Им приходится не только ловить преступников, но и выслеживать предателей в собственных рядах, которые прикрывают криминал. Сценарий писали при участии настоящих работников силовых структур и журналистов, хорошо знакомых с криминальной хроникой, благодаря чему истории получились захватывающими и при этом очень правдоподобными.

«Каменская»

На рубеже тысячелетий зрители впервые увидели майора милиции Анастасию Каменскую в исполнении Елены Яковлевой — сериал, снятый по романам Александры Марининой, стартовал в конце 1999 года и быстро обрёл армию поклонников. Позже проект сменил телеканал и разросся до шести сезонов, сложившихся из нескольких многосерийных фильмов общей численностью 84 эпизода.

Героиня Яковлевой, обладающая острым аналитическим умом и несгибаемым характером, распутывала сложнейшие преступления, не боясь идти против влиятельных фигур. В расследованиях ей помогал майор Коротков, которого сыграл Сергей Гармаш, а руководил отделом полковник Гордеев по прозвищу Колобок.