Эти 3 аниме будто списаны с советских мультиков: даже у Тоторо нашли прототипа

Аниме давно перестало быть просто японской диковинкой. Сегодня это отдельная вселенная со своими законами, героями и философией.

Но иногда, если присмотреться, в этой вселенной вдруг мелькает что‑то до боли знакомое. Не сюжет один в один, а скорее настроение, образ или внезапный поворот, который напоминает о старых советских сказках.

Мы выбрали три таких случая — для тех, кто любит находить неожиданные связи там, где их, казалось бы, не может быть.

«Летающий корабль-призрак» и «Летучий корабль»

Советский мультфильм про Ивана, который строит необычный корабль ради любви к царевне, знаком каждому с детства. Аниме про космического пирата Харлока, борющегося с прогнившей властью на своём корабле «Аркадия», кажется бесконечно далёким от этой истории.

Но если присмотреться, оба сюжета крутятся вокруг одного образа — летающего корабля как символа свободы. В одном случае — чтобы жениться, в другом — чтобы спасти человечество. Масштаб разный, но идея одна.

Да, советский мультик вышел на 10 лет позже аниме, но русская народная сказка, ставшая основой для «Летучего корабля» была известна задолго до этого, так что возможно азиатские авторы вдохновлялись фольклором.

«Снежная королева» и «Красавица-воин Сейлор Мун»

В советской сказке Герда идёт через снега и опасности, чтобы найти Кая, которого забрала ледяная повелительница. Дружба, верность и сила любви здесь главные двигатели сюжета.

В «Сейлор Мун» та же основа: девушки сражаются с тёмными силами, путешествуют, теряют и находят друг друга. Обе истории про то, что даже маленькая девочка способна растопить лёд, если идёт с открытым сердцем.

«Рикки-Тикки-Тави» и «Мой сосед Тоторо»

В советских мультфильмах про животных всегда был один важный принцип — человек и зверь могут быть друзьями, но только на равных. Рикки-Тикки-Тави защищает семью, и ему не приказывают, а доверяют.

Маугли растёт в стае, и это суровая школа выживания, где уважение надо заслужить. Та же интонация — в аниме Миядзаки. Тоторо не приручают, с ним просто рядом оказываются, и он помогает, потому что хочет.

В «Принцессе Мононоке» волки не служат людям, а сосуществуют с теми, кто принял их законы. И там, и там — не про власть над природой, а про возможность договориться.