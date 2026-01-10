Меню
Эта сцена в «Ордене Феникса» довела до слез Гермиону и Беллатрису, но ее вырезали — Сириус Блэк умирал еще трагичнее, чем нам показали

10 января 2026 21:31
«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Маленьким поклонникам такое было лучше не видеть. 

Фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса» считается одним из самых мрачных во всей киносаге. Именно здесь Гарри впервые по-настоящему сталкивается с утратой, которая ломает его изнутри.

Речь идёт о гибели Сириуса Блэка — событии, после которого история «Гарри Поттера» уже не могла быть прежней.

Однако в окончательной версии картины зрители увидели лишь немую реакцию главного героя. На самом деле эта сцена изначально выглядела совсем иначе — настолько эмоционально, что её решили удалить из прокатной версии.

Как выглядела сцена изначально

В финале битвы в Министерстве магии Сириус погибает на глазах у Гарри. В монтажной версии, дошедшей до экранов, герой беззвучно кричит, и зритель видит лишь его искажённое лицо.

Но изначально в сцене был звук — отчаянный, резкий, почти животный крик. По словам участников съёмок, он получился настолько сильным, что тяжело воспринимался даже внутри павильона.

Почему плакали актёры

На площадке в момент съёмок не смогли сдержать слёз ни Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону, ни Хелена Бонем Картер, исполнившая роль Беллатрисы.

Реакция была не сыгранной, а абсолютно живой — настолько непривычно искренне прозвучал этот момент. Для актёров это стало редким случаем, когда граница между ролью и реальностью стирается полностью.

«Гарри Поттер и Орден Феникса»

Версия о личной драме Дэниела Рэдклиффа

Среди поклонников много лет существует версия, что крик Гарри получился таким пронзительным из-за какой-то личной трагедии Дэниела Рэдклиффа, которую он переживал на тот момент.

Подтверждений этой теории нет, но она регулярно всплывает в обсуждениях как объяснение необычайной силы сцены.

Почему сцену убрали из фильма

Основная причина — возрастной рейтинг. Создатели опасались, что столь тяжёлая эмоциональная сцена может привести к ограничению 18+, что критично для франшизы с подростковой аудиторией. Поэтому звук убрали полностью, оставив лишь визуальную часть.

Трагедия осталась, но в более сдержанном, «безопасном» для проката виде.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
