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Киноафиша Статьи Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций»

Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Луна 2112»

На съемки ушло всего 5 миллионов долларов.

Не каждый научно-фантастический фильм требует сотен миллионов долларов, чтобы впечатлить зрителей. Иногда сильная идея, грамотный сценарий и талантливые создатели оказываются важнее дорогих спецэффектов.

Один из таких проектов сняли с весьма скромным бюджетом, но в итоге он получил высокие оценки и заслужил репутацию настоящей находки для поклонников жанра.

По атмосфере и тематике картину «Луна 2112» нередко сравнивают с «Интерстелларом»: здесь тоже есть космос, масштабные вопросы и попытка представить будущее человечества. Но в отличие от фильма Кристофера Нолана, на создание этого проекта ушли совсем другие деньги.

Сюжет

«Луна 2112» рассказывает об астронавте Сэме Белле, который уже три года в одиночку работает на лунной базе, добывающей гелий-3. Однажды он сталкивается со своим сменщиком и узнаёт, что перед ним не другой человек, а его собственная копия.

Пытаясь разобраться в происходящем, Сэм обнаруживает следы существования других клонов. Постепенно ему удаётся раскрыть тайну корпорации «Лунар», которая использует клонирование сотрудников, чтобы годами поддерживать работу станции. При этом каждому клону создают ощущение, что он находится там один.

Кадр из фильма «Луна 2112»

Детали

Бюджет «Луны 2112» составил всего $5 млн — для научной фантастики это совсем немного, особенно в сравнении с масштабными голливудскими проектами. Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл, а многие модели и декорации для лунных сцен перемещали по съёмочной площадке вручную.

Режиссёру Дункану Джонсу удалось привлечь опытных специалистов по визуальным эффектам благодаря забастовке сценаристов в Голливуде в 2008 году. В тот период производство многих фильмов остановилось, поэтому специалисты освободились для других проектов.

На всю съёмочную работу ушло всего 33 дня.

Фильм нередко называют «мини-Интерстелларом», хотя прямым аналогом картины Кристофера Нолана его назвать нельзя. По своей идее «Луна 2112» во многом ближе к «Микки 17»: обе истории затрагивают тему клонирования и отношения человека к собственной копии.

При этом сходства с «Интерстелларом» тоже очевидны: космос, изоляция, размышления о человеке и технологиях, а также визуальный образ огромного пустого пространства.

Несмотря на скромные затраты, фильм получил высокие оценки зрителей:

IMDb — 7,8;

«Кинопоиск» — 7,6.

Для фантастики с таким небольшим бюджетом это очень достойный результат. Как и положительные отзывы.

«Это классический, брутальный (в прямом смысле) научно-фантастический фильм с запутанной тайной, который заставляет зрителя почувствовать себя на месте главного героя», «Главной целью фильма было отдать дань уважения старым научно-фантастическим фильмам, таким как "Чужой" и "2001: Космическая одиссея", «Для любителей научной фантастики этот фильм — настоящий взрыв эмоций», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Луна 2112» (2009)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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