Есть ли сцены после титров в новом «Аватаре»? Кэмерон припас на конец кое-что поинтереснее

Даже на студии не смогли повлиять на постановщика.

«Аватар: Пламя и Пепел», вышедший спустя три года после сиквела, завершил многие сюжетные линии. Но это, конечно, не последняя глава в истории Пандоры.

На этот раз Джейк Салли и его семья столкнулись с уникальными противниками — впервые злодеями в истории франшизы выступили не люди, а представители расы на'ви.

Эмоциональный финал картины намеренно оставил несколько важных вопросов в воздухе, заставляя зрителей гадать о будущем.

Сцена после титров в «Аватаре: Пламя и пепел»

В новом «Аватаре» Джеймс Кэмерон снова отказался от традиционной сцены после титров. Он не стал добавлять намёк на события четвёртой части, что в целом неудивительно. Ни один фильм франшизы раньше не заканчивался таким тизером на продолжение.

Но сейчас «Аватар» — одна из самых масштабных кинематографических вселенных. В последние годы сцена после титров стала практически обязательным правилом для больших голливудских франшиз.

Можно было предположить, что студии попробуют повлиять на режиссёра, однако Кэмерон, судя по всему, сохранил за собой право финального решения и предпочёл завершить историю как обычно.

Будущее «Аватара»

Вместо привычной сцены после титров «Аватар: Пламя и пепел» завершается такой концовкой, которая сама по себе открывает дорогу к продолжению. Такой подход выглядит разумнее, учитывая, что Джеймс Кэмерон ранее высказывал сомнения в том, удастся ли снять четвёртую часть.

На данный момент о будущем фильме известно совсем немного. Главная подсказка — в сюжете произойдёт значительный временной скачок. Увидеть же, что случится с героями дальше, мы сможем только 20 декабря 2029 года, когда картина «Аватар 4» выйдет в прокат.

