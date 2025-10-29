Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если вы думаете, что «Дом Гиннесса» — почти документалка, придётся вас расстроить: там довольно много вымысла

Если вы думаете, что «Дом Гиннесса» — почти документалка, придётся вас расстроить: там довольно много вымысла

29 октября 2025 11:21
«Дом Гиннесса» (2025)

Где проходит граница между фактами и выдумкой.

Историческая драма «Дом Гиннесса» (2025) выглядит так убедительно, что многие зрители убеждены: перед ними почти документальный пересказ судьбы легендарной ирландской династии.

Великолепные костюмы, политика XIX века, семейные разборки — всё будто сошло с музейных архивов. Но сериал устроен иначе. Он использует реальные детали биографии семьи, но значительная часть конфликтов и событий создана исключительно для драматизации.

Что в основе действительно происходило

Сериал начинается с реального события — смерти сэра Бенджамина Ли Гиннесса в 1868 году. После его кончины пивоварня перешла четырём наследникам — Артуру, Эдварду, Энн и Бенджамину.

Семья действительно управляла заводом St. James’s Gate и играла заметную роль в жизни Дублина. Их имя связано и с политикой, и с благотворительными проектами. Этим фактом сериал опирается на документальную почву.

Какие элементы создатели сохранили из истории

Реалистично показана сама эпоха: классовые различия, давление на бизнес, политические споры в Ирландии, рост пивоварни.

Точно передано и то, как стремительно усиливалось влияние семьи, а её представители постепенно превращались в часть элиты. Эта часть сериала основана на подтверждённых фактах.

Что полностью придумано для сюжета

Но вот где начинается вымысел:

  • персонаж Шон Рафферти — не является исторической фигурой, это живой драматургический инструмент;

  • показанные заговоры и тайные сделки — тоже всего лишь художественные конструкции;

  • элементы Фенианского движения показаны в сериале куда более насыщенно, чем было в реальности;

  • личные драмы наследников усилены, а кое-где и полностью выдуманы.

Сценаристы намеренно добавили конфликты, которых не было, чтобы построить напряжённую семейную сагу, а не документальную хронику.

Почему авторы смешали факты и фантазию

Создатель сериала Стивен Найт прямо говорил, что его цель — эмоциональная правда, а не буквальная. Ему важно показать механизмы власти, семейных амбиций и давления общества.

Биография Гиннессов стала основой, но сюжет выстроен вокруг драматических допущений, позволяющих исследовать характеры, пишет legit.ng.

Также прочитайте: Новинки октября: фильмы, из-за которых вы забудете о сне и телефоне — описания интригующие, сюжеты 10 из 10

Фото: Кадр из сериала «Дом Гиннесса» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет Читать дальше 30 октября 2025
Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова Премьера, которая станет прощанием: скоро на ТНТ выйдет новый сериал с участием Романа Попова Читать дальше 29 октября 2025
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» Читать дальше 29 октября 2025
Это что, новая версия «Игры в кальмара»? Новый аргентинский сериал начинается с борьбы за миллиарды, а оборачивается попыткой выжить Это что, новая версия «Игры в кальмара»? Новый аргентинский сериал начинается с борьбы за миллиарды, а оборачивается попыткой выжить Читать дальше 29 октября 2025
Не просто злодей: кем на самом деле является Тунгус в сериале «Лихие» и почему его боялись даже союзники Не просто злодей: кем на самом деле является Тунгус в сериале «Лихие» и почему его боялись даже союзники Читать дальше 28 октября 2025
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы «Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы Читать дальше 27 октября 2025
От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск Читать дальше 26 октября 2025
99% свежести и ни одной капли крови: этот хоррор называют самым страшным фильмом десятилетия — и он снова на Netflix 99% свежести и ни одной капли крови: этот хоррор называют самым страшным фильмом десятилетия — и он снова на Netflix Читать дальше 26 октября 2025
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей Читать дальше 30 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше