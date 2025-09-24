Если «Кулинарные скитания в параллельном мире» зашли на ура — держите еще 8 аниме,где еда и магия идут рука об руку

Хочется найти что-то такое же уютное и «вкусное», как «Кулинарные скитания в параллельном мире»? Те самые миры, где нет бесконечных битв за корону, а вместо этого — еда, дружба, средневековый уют и магия повседневности.

Мы собрали аниме, которые создают похожую атмосферу: тут герои строят фермы, открывают таверны, готовят блюда, от которых слюнки текут даже через экран. Идеальный вариант для вечера, когда нужен не экшен, а душевное приключение.

«Ресторан из другого мира»

Ресторан, открывающийся раз в неделю для параллельного мира. За столиками — драконы, эльфы и рыцари, а на тарелках — японская кухня, превращающая обычный обед в событие.

«Магическая столовая»

История о традиционной японской таверне, которая случайно становится связана с другим миром. Жители средневекового города открывают для себя сакэ и якитори — и больше не представляют жизнь без новых вкусов.

«Слизь — Повседневная жизнь»

Спин-офф «О моём перерождении в слизь», где вместо эпических битв — фермерство, готовка и радость маленьких будней.

«Фермерская жизнь в ином мире»

Герой строит деревню с нуля, выращивает урожай и устраивает пиры. Атмосфера — как дача мечты, только в параллельном мире.

«Костёрная готовка в другом мире»

Практически «брат-близнец» «Кулинарных скитаний»: еда тут — главный инструмент выживания и источник дружбы.

«Добро пожаловать в демоническую школу, Ирума!»

Школа демонов, море юмора и эпизоды, где трапезы становятся не менее важными, чем магия.

«Моя следующая жизнь злодейки: Все пути ведут к гибели!»

Атмосфера светлого фэнтези с уютными сценами готовки и дружбы, которые балансируют романтические линии.

«Повар госпожи богини»

Герой отказывается от судьбы избранного ради тихой жизни. Здесь нет спешки, зато много еды, тепла и медитативного настроения, пишет источник.

Эти тайтлы легко заменят «Кулинарные скитания», если хочется расслабиться, вдохнуть аромат хлеба из печи и ненадолго переселиться в мир, где готовка важнее войны.

Ранее мы писали: Такое случалось лишь четыре раза в истории: подборка аниме, которые получили 100% свежести на Rotten Tomatoes.