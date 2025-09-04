Такое случалось лишь четыре раза в истории: подборка аниме, которые получили 100% свежести на Rotten Tomatoes

Эти фильмы доказали, что анимация может быть искусством высшей пробы.

В мире аниме редко встретишь абсолютное единодушие критиков, но четыре картины смогли добиться невозможного — получить 100% рейтинг на Tomatometer. Каждая из них уникальна: одни пронзают сердце трагедией, другие очаровывают красотой или азартом спортивной борьбы.

«Сказание о принцессе Кагуе» (2013)

Работа мастера Исао Такахаты — словно ожившая японская живопись. В основе сюжета — древняя легенда о девочке, найденной внутри стебля бамбука. Она вырастает в необычайной красоты девушку, но её путь оказывается полон испытаний.

Фильм поразил зрителей откровенной честностью, философскими размышлениями о быстротечности жизни и уникальным стилем акварельной анимации. Критики назвали «Кагую» современным сокровищем, которое останется актуальным в любые времена.

«Еще вчера» (1991)

Ещё одна жемчужина от Такахаты. В центре истории — 27-летняя Таэко, которая отправляется из шумного Токио в деревню и там погружается в воспоминания о своём детстве.

Картина тонко передаёт переломный момент, когда человек задумывается о прошлом и будущем, пытаясь понять, кем он стал и к чему стремится. «Только вчера» называют едва ли не самым человечным фильмом студии Ghibli — тихим, но пронзительным.

«Могила светлячков» (1988)

Фильм, о котором трудно говорить без слёз. Двое детей остаются одни в разгар Второй мировой войны и пытаются выжить среди голода и разрушений. Режиссёр Такахата сделал не просто антивоенную драму, а настоящий эмоциональный удар.

Хотя у картины нет официального «сертификата свежести» из-за нехватки рецензий, её ценят во всём мире как одну из самых сильных военных драм в анимации. Это тот случай, когда аниме становится универсальным искусством, понятным любому зрителю.

«Коронный бросок. Фильм» (2022)

Современная сенсация, снятая самим автором манги Такехико Иноуэ. На экране — не просто баскетбольный матч, а история взросления, дружбы и преодоления. Главный герой Рёта Мияги учится управлять не только мячом, но и своей судьбой.

Фильм получил восторг критиков за динамику, реализм и эмоциональную глубину. «Слэм-данк» стал доказательством того, что спортивное аниме способно затронуть даже тех, кто никогда не держал баскетбольный мяч в руках.

Эти четыре работы — не просто анимация, а художественные высказывания, которые одинаково впечатляют и критиков, и зрителей. Они показывают, что у аниме нет границ — только бесконечные возможности.

Ранее мы писали: Подводим итоги лета-2025: 3 новейших аниме, которые за пару месяцев стали хитами.