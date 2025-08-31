Подводим итоги лета-2025: 3 новейших аниме, которые за пару месяцев стали хитами

Они попали прямо в сердца зрителей.

Лето 2025-го оказалось урожайным на громкие аниме-релизы. Наряду с продолжениями, внимание зрителей привлекли и совершенно новые проекты — разные по настроению, но одинаково яркие. Мы выбрали три, которые уже можно смело назвать хитами сезона.

«Лето, когда умер Хикару» (2025)

Главный фаворит зрителей этого лета — леденящая душу смесь хоррора и подростковой драмы. Ёсики теряет лучшего друга, но его место занимает загадочное существо, принявшее облик Хикару.

Зрители буквально захлебываются в напряжении: монстр ли это или шанс удержать ушедшего навсегда? Здесь нет простых ответов — только боль утраты, нежность и страх, живущие рядом.

«Гачиакута» (2025)

Адаптация манги Кея Ураны студией Bones стала глотком хаоса и стиля для всех, кому не хватает драйва. Мир, где даже вещи имеют души, а людей выбрасывают «за край» как мусор, поражает антиутопической эстетикой.

Герой аниме «Гачиакута», Рудо, кипящий яростью и жаждой мести, сразу врывается в пантеон сёнэн-протагонистов нового поколения. Визуал — брутальный, музыка — адреналиновая, сюжет — прямой удар по нервам.

«Благоухающий цветок расцветает с достоинством» (2025)

CloverWorks подарили лету главный романтический хит. История о суровом Ринтаро и мягкой Каоруко выглядит как классическая школьная драма, но выигрывает в деталях.

Отношения героев раскрываются медленно, тонко, с акцентом на уважение и преодоление предрассудков. Визуал — сплошной акварельный сад, где каждый кадр словно благоухает.

Летний сезон 2025-го доказал: новое аниме способно не просто «дополнять» громкие франшизы, а задавать собственные правила игры.

