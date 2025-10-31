Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?

Для вселенной лучше, чтобы эти две женщины никогда не встретились.

В мире Marvel две женщины стоят выше обычных представлений о героях и злодеях. Они не просто владеют силой — они ею являются. Алая Ведьма из «Мстителей» способна переписать саму ткань реальности, Джин Грей — управлять космосом, когда в ней пробуждается Сила Феникса. И вопрос, кто сильнее, остаётся одной из самых жарких фанатских дискуссий.

Магия Хаоса против Пламени Феникса

Ванда Максимофф — воплощение Хаоса. Её магия не подчиняется законам физики, времени и логики. Она может разрушить вселенную одним словом — как это случилось в комиксе House of M. Там Ванда произнесла: «Больше никаких мутантов», — и стерла почти весь род Людей Икс. Её сила питается древним богом Хтоном и может воздействовать не только на материю, но и на вероятности, судьбу и сознание.

Джин Грей же — дитя звёзд. Её связь с Фениксом делает её существом уровня космических богов. Она управляет энергией жизни и смерти, способна возрождаться из пепла и уничтожать миры одним взмахом мысли. В отличие от Ванды, Джин не создаёт новую реальность — она поглощает существующую, превращаясь в живое пламя вселенной.

У кого больше шансов на победу?

Если бы схватка происходила между «обычной» Джин и Алой Ведьмой, победа почти наверняка осталась бы за Вандой. В комиксах она уже побеждала Джин, нейтрализовав её телепатические способности с помощью заклинания.

Но стоит Джин объединиться с Силой Феникса — и баланс меняется. Феникс способен пережить конец времени и возродиться снова. Даже магия Хаоса вряд ли устоит перед энергией, питаемой самим космосом.

Итог

Без Феникса Джин проиграет. С Фениксом — уничтожит любую форму жизни, включая Алую Ведьму. Их битва стала бы столкновением двух стихий — магии и звезды, разрушения и возрождения. Возможно, в этой схватке не было бы победителей. Потому что, когда сталкиваются Ванда и Джин, сама вселенная становится полем боя.

Ранее мы писали: Смысл Камней Бесконечности был в перчатке Таноса, но и в одиночку они были сильнее «Мстителей»: о чем умолчал Marvel.