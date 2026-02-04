Меню
Киноафиша Статьи «„Эпидемия“ лучше на голову»: едва стартовавшую «Резервацию» уже сравнивают с культовым сериалом — есть ли шанс обойти хит «ТВ-3»?

«„Эпидемия“ лучше на голову»: едва стартовавшую «Резервацию» уже сравнивают с культовым сериалом — есть ли шанс обойти хит «ТВ-3»?

4 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Резервация»

Пока рано делать выводы, но нет дыма без огня.

На Kion только стартовал новый фантастический сериал «Резервация», а его уже обсуждают как возможного наследника главного российского хита в жанре выживания.

Премьера первых двух серий прошла 1 февраля 2026 года, дальше эпизоды выходят по пятницам. Проект снял Алексей Андрианов по роману Станислава Гимадеева. Слоган формулирует правила мира коротко: «Войти можно. Выйти нельзя».

Закрытый город и личный риск

В центре истории бывший следователь Сергей Назаров. Он выходит по УДО и возвращается в родное Тополёво, где живут его бывшая жена и дочь. Город изолирован из-за загадочной аномалии: попав внутрь зоны, люди почти не выбираются живыми. Чтобы спасти семью, Назаров берется помочь мэру в поисках пропавшей дочери. Так личная драма превращается в опасную миссию.

Сравнения начались сразу

Зрители почти мгновенно вспомнили «Эпидемию» — сериал 2019 года про вирус и распад привычного мира. Там тоже была дорога, изоляция и борьба за близких. На этом фоне новая история про закрытую территорию кажется жанровым родственником. В обсуждениях уже звучат прямые реплики:

«"Эпидемия" лучше его или нет не можете пока сказать?», «Судя по первому впечатлению "Эпидемия" лучше», «"Эпидемия" лучше на голову».

У «Резервации» вышли лишь первые серии, и делать выводы рано. Но интерес к проекту заметен: тема изоляции и опасной зоны снова работает. Станет ли сериал самостоятельным хитом или так и останется в тени «Эпидемии», покажут ближайшие недели. Пока зрители сравнивают, спорят и продолжают смотреть.

Фото: Кадр из сериала «Резервация»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
