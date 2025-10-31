Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса

Меню
31 октября 2025 23:17
«Властелин колец: Две крепости» (2002)

Что на самом деле происходит в сценах с Фангорном.

Во «Властелине колец: Две крепости» (2002) у каждого героя своя дорога — и своя скорость. Пока Арагорн сражается за Рохан, а Гэндальф собирает силы против Сарумана, Мерри и Пиппин совершают одно из самых тихих, но ключевых путешествий — на плечах Тревоборода, древнего пастыря деревьев.

Эти медленные прогулки по Фангорну давно стали источником фанатских споров, и один вопрос возникает чаще других: почему кадры леса повторяются — и неужели энты действительно ходят по кругу?

Откуда взялась «петля» в Фангорне

Если пересматривать фильм внимательно, в нескольких сценах заметно одно и то же переплетение корней, мох и формы стволов — один участок леса повторяется пару раз.

Зрители быстро окрестили это «временной петлёй энтов» и создали десятки мемов о безразличном Тревоборде, который будто водит хоббитов по кольцу.

Но никакой мистики в этом нет. Повтор леса — техническая необходимость съёмок.

Как снимали сцены с Тревобородом

Аниматроника Тревоборода — огромная, тяжёлая, подвижная конструкция, которая требовала идеально ровного и безопасного участка.

Съёмочная группа могла использовать лишь небольшой коридор внутри павильона. Поэтому одну и ту же площадку снимали под разными углами, меняли свет, слегка переставляли элементы декора, а затем монтировали фрагменты в разные части лесных прогулок.

Отсюда и создаётся ощущение, будто герои прошли то же место дважды — хотя по сюжету путешествие идёт по прямой.

Также прочитайте: Почему Саруман ослаб, а Саурон — нет: не все это поняли, даже прочитав «Кольцо Моргота»

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
