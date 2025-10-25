Почему Саруман ослаб, а Саурон — нет: не все это поняли, даже прочитав «Кольцо Моргота»

Сила Тьмы во «Властелине колец» не одинакова для всех.

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» не показала, насколько глубоко различались судьбы двух Майар — Сарумана и Саурона.

На первый взгляд оба предали свой долг и пошли против воли Валар, но результат оказался противоположным: один превратился в жалкую тень, другой — в воплощение абсолютной власти.

Почему Саруман потерял силу

После поражения в Хельмовой Пади Гэндальф изгнал Сарумана из ордена, но не лишил его силы — он просто не имел на это права.

Валар ограничили могущество всех Истари, когда послали их в Средиземье, чтобы они помогали народам, а не правили ими.

Нарушив эту миссию и начав творить зло, Саруман буквально сжигал собственную мощь. Каждое злое заклинание, каждая попытка подражать Саурону через создание кольца власти истощали его изнутри.

Почему Саурон не ослаб

Толкин в «Кольце Моргота» объясняет, что Саурон действовал иначе. Он не искажал саму природу мира, как его учитель Моргот, а использовал уже испорченную Арду.

Это позволило ему направить всю энергию на создание Единого Кольца. Часть его души и силы перешла в артефакт — и именно это дало ему устойчивость.

Он медленно угасал, но оставался страшной силой, пока Кольцо существовало.

Почему Валар не лишили Саурона власти

Ответ прост — они не могли. Силу Майар нельзя отнять извне. Её можно лишь растратить самому. Поэтому Валар не вмешались напрямую, позволив злу исчерпать себя естественным образом.

Так случилось с Морготом, затем с Саруманом. Саурон же продержался дольше, потому что вложил себя в предмет, а не в разрушение мира.

Толкин видел в этом не просто фантастический закон, а философию — зло всегда само себя разрушает. Оно не отнимается, оно выгорает.

