Моряк указал на ляпы в «Пиратах Карибского моря» — поставил за достоверность 2 балла из 10: вот чего не заметили обычные зрители

От фэнтези сложно требовать полной исторической точности, и «Пираты Карибского моря» — яркое тому доказательство. Пока фанаты с замиранием сердца смотрели на морские сражения, эксперты только недовольно морщились перед экраном.

По их мнению, часть манёвров и боевых сцен в фильмах физически невозможна, а Джек Воробей с такой тактикой в реальном сражении вряд ли продержался бы долго.

«Проклятие Чёрной жемчужины»

Профессор Военно-морского колледжа США Эван Уилсон разобрал для Insider поединок «Перехватчика» с «Чёрной жемчужиной» и нашёл в нём сразу несколько несоответствий. Например, выброшенное за борт пушечное ядро практически не изменило бы скорость корабля.

Неубедительной специалисту показалась и работа экипажа: восемь человек физически не смогли бы одновременно обслуживать все орудия. А использование якоря для резкого разворота он вообще не считает рабочим боевым приёмом — корабль должен обладать достаточной скоростью, которой в такой ситуации нет.

«На краю света»

Ещё больше вопросов вызвала у Уилсона масштабная битва из третьего фильма. В противостоянии участвуют «Летучий голландец», «Чёрная жемчужина» и корабль Катлера Беккета «Стремительный». Эксперт оценил сцену всего в 2 балла из 10 и назвал её одной из самых неправдоподобных морских баталий в кино.

Он обратил внимание на направление ветра, которое не совпадает с движением парусов, слишком быстрое затопление корабля Беккета и невероятную манёвренность «Чёрной жемчужины». Не выдерживает критики и количество выпущенных пиратами снарядов: в реальном бою подобная интенсивность огня была бы практически невозможна.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.