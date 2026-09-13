«Экипаж» 1979 года считают настоящим шедевром времен СССР: но с законами физики у фильма все очень плохо

«Экипаж» давно стал классикой катастрофического кино, но некоторые его эпизоды вызывают вопросы у тех, кто привык смотреть на происходящее с точки зрения физики. Особенно это касается знаменитой сцены с человеком на корпусе самолёта.

Человек против потока воздуха

В советском «Экипаже» 1979 года герой оказывается на воздухозаборнике самолёта, движущегося примерно со скоростью 400 км/ч. Он должен удержаться на корпусе и ещё попытаться заделать повреждение.

На экране сцена выглядит невероятно напряжённо. Вот только при такой скорости сопротивление воздуха было бы огромным. В исходном разборе приводится оценка более 10 000 Ньютонов на площадь тела около квадратного метра — фактически колоссальная нагрузка, с которой человек без специальной защиты и страховки вряд ли смог бы справиться.

Получается, в реальности воздушный поток должен был просто сорвать героя с самолёта.

И сама пробоина вызывает вопросы

Есть претензии и к тому, как выглядит повреждение корпуса. По сюжету самолёт получает удар от мачты во время взлёта. Но форма отверстия больше напоминает повреждение изнутри: края металла будто вывернуты наружу.

Кроме того, сама пробоина выглядит слишком большой для подобной конструкции, передает дзен-канал «ТехноКолибри». Корпус самолёта усилен элементами жёсткости, поэтому подобное повреждение должно было привести к гораздо более серьёзным последствиям.

А что с «Экипажем» 2016 года?

Современная версия фильма Николая Лебедева тоже не пытается быть учебником по физике. В ней нарушений законов физики настолько много, что некоторые эпизоды уже воспринимаются скорее как зрелищная фантастика.

Но, пожалуй, именно в этом и заключается особенность подобных фильмов. Мы понимаем, что герой вряд ли смог бы удержаться на самолёте при такой скорости, однако продолжаем смотреть, потому что сцена работает на эмоции.

Иногда кино должно быть не столько реалистичным, сколько захватывающим. И с этой задачей «Экипаж» справляется отлично.

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