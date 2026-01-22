Его вылечили, но не до конца: почему судьба альфы Самсона решится лишь в «28 лет спустя 3»? Финал «Храма костей» оказался спойлером

Меню
22 января 2026 14:15
Кадр из фильма «28 лет спустя»

Оказалось, что Дэнни Бойл и Алекс Гарленд еще до выхода второй части планировали трилогию.

Кажется, авторы «28 лет спустя» сознательно оставили зрителей в подвешенном состоянии. Финал «Храма костей» дал надежду — и тут же её отобрал.

Альфа Самсон больше не безмолвный зверь, но и человеком его назвать язык не поворачивается. Режиссер Ниа ДаКоста наконец объяснила, что именно с ним произошло — и главное, есть ли у этой истории продолжение.

Самсон больше не монстр — но и не человек

В «Храме костей» доктор Келсон решается на эксперимент, который раньше казался невозможным. С помощью морфия он подавляет «вирус ярости» у альфы Самсона. Агрессия уходит, появляется речь, эмоции, зачатки доверия. Это уже не просто зомби, а существо, которое вспоминает, кем было раньше.

Но эксперимент обрывается. Келсон погибает, так и не доведя лечение до конца. Самсон остается между двумя состояниями — и именно это, по словам режиссера, принципиально важно.

Ответ режиссера и задел на продолжение

Ниа ДаКоста прямо говорит: Самсон исцелен лишь частично. Его путь не завершен, и последствия вируса никуда не исчезли.

«Это очень интересно, потому что будет третий фильм. Вчера вечером я разговаривала об этом с Алексом. Не хочу говорить ничего, что может потребовать реткона [изменение фактов в произведении], поскольку у меня твердое мнение о событиях в фильме. Но одно точно: он не излечился полностью, что с ним произошло, закрепилось навсегда. Он уже не тот, кем был [в начале фильма]. Но один ли он из нас? Я не знаю».

Будет ли «28 лет спустя 3»

Официального анонса пока нет, но фундамент заложен заранее. Дэнни Бойл и Алекс Гарленд еще до выхода второй части планировали трилогию, пишет Soyuz. В потенциальном продолжении ключевую роль вновь должен сыграть Джим в исполнении Киллиана Мерфи. А история Самсона, судя по всему, станет не ответом, а главным вопросом всей франшизы.

Екатерина Адамова
