Netflix и НBO передрались из-за этого триллера о серийном убийце: его никак не могу забыть даже спустя 3 года после выхода

НBO Max — это успешная стриминговая платформа, которая нередко радует интересными проектами. Один из них — свидание с монстром. Что интересного в этом триллере?

О чем фильм

«Свидание с монстром» (2023) — режиссёерский дебют Анны Кендрик, основанный на реальных событиях 1978 года. Картина рассказывает о молодой актрисе Шерил Брэдшоу, которая в популярной телепередаче «Игра в свидание» выбирает обаятельного холостяка и не догадывается, что за его привлекательностью скрывается серийный убийца Родни Алькала.

Интересные факты о фильме

Изначально фильм носил название «Родни и Шерил», позже его переименовали в «Игра в свидания». Некоторые неудачи Шерил как начинающей актрисы отчасти повторяют опыт Анны Кендрик.

Сам Родни Алкала окончил факультет изящных искусств Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а затем изучал кино у Романа Полански в Нью-Йоркском университете. Анна Кендрик удалила из картины эпизод, где Алкала затрагивает обвинения против Полански в употреблении запрещенных веществ и в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году.