Киноафиша Статьи Ее видели дважды, но она влияла на судьбу галактики: куда пропала Слай Мур и почему ее вычеркнули из «Звёздных войн»

Ее видели дважды, но она влияла на судьбу галактики: куда пропала Слай Мур и почему ее вычеркнули из «Звёздных войн»

20 ноября 2025 08:56
Кадр из фильма "Звездные войны"

История персонажа, который появился в фильмах на несколько секунд, но в книгах и комиксах получил роль, недоступную многим героям саги.

Слай Мур — один из самых необычных второстепенных персонажей «Звёздных войн». В «Атаке клонов» и «Мести ситхов» она появляется рядом с канцлером Палпатином, почти не произносит реплик и остаётся в тени.

Но вне кино её биография оказывается куда масштабнее: автор дзен-канала «Мир комиксов и кино» отмечает, что именно расширенный канон раскрывает Мур как советника, связанного с планами Сидиуса и тайными политическими интригами.

Канон: помощница Палпатина, посвящённая в его планы

В каноничных источниках Слай Мур — уроженка Умбары, чувствительная к Силе. Её захватил Дарт Мол, когда был учеником Палпатина, и именно так Мур оказалась в политическом окружении будущего Императора.

Она входит в число людей, которые знают его тайную сущность, и помогает продвигать решения в Сенате во время Войн клонов. Впоследствии, уже при Империи, Мур продолжает работать на Палпатина — координирует политические процессы, курирует отдельные направления и сохраняет влияние.

В комиксах о Дарте Вейдере показано, что Мур соперничала с ним, стремясь получить больше власти. Некоторые сюжеты доводят конфликт до прямой попытки склонить Вейдера выступить против своего Учителя.

«Легенды»: слухи о связи с Императором и исчезновение

В старой Расширенной вселенной роль Мур расширена ещё сильнее. Она получает прозвище «Королева Империи», участвует в экспериментах на Биссе и становится частью проектов, связанных с изучением Тёмной стороны.

Именно Легенды порождают слух о её возможной связи с Палпатином: некоторые источники намекают на роман, другие — на рождение ребёнка-мутанта.

Lucasfilm никогда не подтверждал эти версии, но они закрепились как часть неканонических историй.

Позднее в Легендах Мур исчезает с политической арены, возвращается в сектор Умбары — и её след окончательно теряется.

Почему в фильмах её почти не показали

Для основной киносаги Мур была декоративной фигурой — частью окружения Палпатина. Её история развивалась в книгах и комиксах, но в сценарии фильмов не было места для расширённой биографии.

После перезапуска канона часть сведений исчезла полностью, а часть стала фоном для историй о Вейдере. Из-за этого персонаж выглядит недооценённым, хотя в дополнительных материалах занимает важное место.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как на самом деле выглядят джавы.

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
