Ни в «Звездных войнах», ни в «Миротворце» не объяснили: как на самом деле выглядят джавы? Мы не уверены даже, есть ли у них глаза

Эту особенность в фильмах не уточняли.

В 1977 году «Звёздные войны» открыли зрителям удивительную галактику. Мир наполнился фантастическими планетами, передовыми технологиями и необычными созданиями.

Уже в первом фильме, позже названом «Новая надежда», появилось множество инопланетных рас. Среди них выделялись джавы — загадочные обитатели Татуина.

Эти низкорослые существа в просторных балахонах промышляли сбором и продажей техники. Отличительной особенностью персонажей были светящиеся глаза.

Глаза джав

Загадочные «глаза» джав на самом деле скрывают практичное решение. Их капюшоны снабжены специальными оранжевыми камнями, выполняющими роль солнцезащитных очков. Эти приспособления надежно оберегают зрение от палящего татуинского солнца.

Хотя джавы прочно ассоциируются с Татуином, их находили и на других планетах. Один из них даже подарил Оби-Вану модель корабля, которую тот позже передал Люку.

Во всех этих случаях джавы сохраняли классический облик — балахоны и светящиеся оранжевые глаза.

Однако в «Мандалорце» их внешность претерпела изменения. Там их одежда приобрела коричнево-серые тона, а глаза светились красным. Возможно, это стало адаптацией к новым условиям или же открыло их истинную природную особенность.

Происхождение джав

Происхождение джав остается одной из неразгаданных тайн вселенной. Согласно одной из гипотез, они имеют общих предков с таскенскими рейдерами.

Возможно, изначально это была единая раса, населявшая Татуин. Со временем одни племена стали кочевыми рейдерами, а другие превратились в джав.

Альтернативная версия предполагает инопланетное происхождение. Их предки могли прибыть из другой звездной системы, утратить свои технологии и адаптироваться к суровым условиям. Это объясняет их одержимость механизмами.

Истинная внешность джав скрыта от посторонних глаз. Ни в одном фильме или сериале их лица не показывали, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

