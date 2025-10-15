Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник»

Он заслужил любовь детей и единодушную ненависть взрослых. Его нелепые ужимки в «Скрытой угрозе» разделили фанатов галактики на два лагеря, а политическая карьера закончилась крахом для всей Республики. Но что случилось с гунганом Джа-Джа Бинксом после того, как он невольно помог Палпатину стать императором?

Политик поневоле, изгой по итогам

Момент, который испортил миллиарды жизней в далекой-далекой галактике, в «Звездных войнах» длился всего несколько секунд экранного времени.

Джа-Джа Бинкс, временно исполняющий обязанности сенатора, предлагает дать чрезвычайные полномочия канцлеру Палпатину. И все. Завеса падает. Республика умирает. Империя встает. А Джа-Джа... исчезает.

В «Мести ситхов» его показывают буквально на секунду — в сцене похорон Падме. А дальше — пустота. Молчание. До тех пор, пока в 2017 году роман Star Wars: Aftermath — Empire’s End не дал фанатам неожиданный ответ на вопрос: куда делся гунган?

Оказывается, вернулся на Набу. Только теперь он не политик и не генерал. Он — клоун. Уличный артист, который дважды в день выступает у фонтана в столице планеты.

Дети смеются, взрослые обходят стороной. Некоторые — с презрением. Он стал символом ошибок прошлого. И он это знает.

«Я наделал ошибок», — говорит он мальчику-беженцу Мапо, с которым заводит трогательный разговор.

Люди на Набу считают, что он помог Империи. И пусть он просто был пешкой — простили его немногие. Даже родные гунганы изгнали его второй раз.

Вот такая точка для самого комедийного персонажа эпохи приквелов. Или, все-таки, многоточие?

Звезда мемов и мультсериалов

Впрочем, в промежутках между фильмами Джа-Джа не сидел без дела. В «Войнах клонов» он мелькал в нескольких эпизодах — и, к удивлению, не всегда был просто ходячим недоразумением.

Он участвовал в дипломатических миссиях, изображал джедая, спасал Падме и даже... заводил роман с королевой Джулией с планеты Бардотта. Да-да, любовь была.

В одном из эпизодов он даже стал напарником Мейса Винду — самого серьезного джедая в галактике.

Сюжет? Расследование похищения духовных лидеров. Справились. Все-таки в этом Джа-Джа есть что-то неубиваемое. И в буквальном смысле тоже — он пережил Приказ 66, империю, и как минимум дожил до начала эры Первого Ордена.

И вот — сольник. Без шуток

В феврале 2026 года Marvel Comics выпустит сольный комикс «Звездные войны: Джа-Джа Бинкс», соавтором которого станет… Ахмед Бест — тот самый актер, что подарил персонажу жизнь.

Что особенно символично — Бест сыграл и джедая Келлерана Бека, который станет напарником гунгана в этой истории.

Согласно анонсу, комикс покажет, как Джа-Джа «сталкивается с последствиями предоставления чрезвычайных полномочий канцлеру Палпатину» и сыграет «ключевую роль в формировании Альянса повстанцев».

Грандиозный план по реабилитации самого презираемого персонажа саги.

Почему это важно (и очень трогательно)

Джа-Джа Бинкс стал символом фанатской токсичности, того, как легко мы ненавидим, не пытаясь понять. Его сольник — это не про «исправление сюжета», а про то, что даже самые нелюбимые герои заслуживают второго шанса.

Ведь если во вселенной, где мертвые возвращаются джедаями, ситхи перевоспитываются, а клоны становятся героями — если даже там не нашлось места для прощения глупого гунгана... это было бы странно. Но, к счастью, оно там есть. И скоро мы это увидим.

