Джон Уик, попавший в рай? Нет, это Киану Ривз с крыльями в новой комедии, которую так легко полюбить

29 октября 2025 10:23
«Везунчики»

Любимый актёр неожиданно меняет амплуа и делает это великолепно.

В новой комедии «Везунчики» Киану Ривз уходит от образа мрачного Джона Уика и впервые за долгое время играет того, кто не мстит, а спасает.

Сам фильм — это лёгкая фэнтези-комедия, где ангелы отвечают за мелкие земные случайности, а простой парень внезапно получает шанс прожить чужую жизнь.

О чём фильм

Главный герой Ардж Ибрагим мечтает о большом кино, но пока собирает деньги чем придётся: работает курьером, уборщиком, разнорабочим.

Он уверяет всех, что делает «великий документальный проект», но реальность упрямо напоминает о себе — денег нет, а перспектива тает на глазах.

Однажды ему везёт: Ардж знакомится с богатым Джеффом, который берёт его на работу. Но удача длится недолго, и герой снова оказывается на улице.

Именно в этот момент появляется Гавриил — ангел младшего звена, которого играет Киану Ривз. Его задача — спасать людей от глупостей вроде ДТП из-за болтовни по телефону.

Гавриил решает доказать Арджу, что счастье не в деньгах, и меняет его с Джеффом местами. Увы, план ангела рушится: Ардж понимает, что богатая жизнь слишком сладкая, чтобы уходить.

«Везунчики»

Что классного в комедии

Здесь собраны классические тропы жанра: ангел-неудачник, герой-простак, обмен телами в духе «Принца и нищего». Но фильм не превращается в урок морали. Он честно говорит: да, деньги не всё, но с ними проще. И делает это мягко, с юмором и симпатией к персонажам.

Киану Ривз в новом образе

Ривз играет Гавриила с фирменной сдержанностью. Его ангел — почти офисный сотрудник небесного департамента: серьёзен, упрям, немного растерян перед земной жизнью.

Удвительно, но именно эта ровная подача делает образ уморительно смешным, а Киану, пытающийся быть ангелом, выглядит неожиданно трогательно.

Фото: Кадр из фильма «Везунчики» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
