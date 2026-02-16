Меню
Киноафиша Статьи Джеймс Кэмерон два раза плакал над этим фильмом 2025 года: у картины есть все шансы на «Оскар» — «Битва за битвой» в пролете

16 февраля 2026 17:38
Джеймс Кэмерон

Постановщик не поскупился на эмоции.

Джеймс Кэмерон не привык раздавать авансы и редко комментирует чужие работы. Но «Хамнет» Хлои Чжао задел его так, что молчать не получилось. Кэмерон вышел из образа невозмутимого постановщика и не скрывал, насколько его зацепило.

Реакция Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон не скрывал слёз после просмотра «Хамнета». Он дважды посмотрел биографическую драму Хлои Чжао и оба раза не мог сдержать эмоций. На встрече режиссёров, которую организовывал The Hollywood Reporter, он прямо сказал Чжао, что его поразила её эмпатия.

«Как тебе удаётся в этой среде сохранять открытое сердце? Есть ли какой-то секрет? Мне бы хотелось узнать лично», — отметил Джеймс Кэмерон

Кадр из фильма «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»

Фильм «Хамнет»

«Хамнет» снят по роману Мэгги О’Фаррелл, который вышел в 2020 году и сразу стал бестселлером. В центре сюжета — Уильям Шекспир и его жена, переживающие смерть одиннадцатилетнего сына Хамнета. Авторы фильма исходят из версии, что именно эта потеря подтолкнула драматурга к созданию «Гамлета» — самой известной пьесы о боли и нерешительности.

Бюджет картины составил 30 миллионов долларов, а мировые сборы сейчас перевалили за 74 миллиона. Критики приняли фильм с редким единодушием, отметили игру и режиссуру. Лента попала в список претендентов на «Оскар» в нескольких категориях.

Фото: Кадр из фильма «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета» (2025), Legion-Media
Светлана Левкина
