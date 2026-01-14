Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку

Досмотрели «Гамнет»? Включайте эти два фильма – они идеально подойдут тем, кто полюбил новинку

14 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Яркая звезда» (2009), «Влюблённый Шекспир» (1998)

В этих картинах внутренние переживани гораздо важнее действий.

Фильм «Гамнет» оставляет ощущение тишины, в которой продолжаешь думать о героях уже после финальных титров.

Это кино про личную утрату и то, как она меняет человека. Если вам близка такая интонация, стоит обратить внимание на два фильма, которые логично продолжат это состояние.

«Яркая звезда» (2009)

IMDb: 7,4

«Влюблённый Шекспир» (1998)

Джейн Кэмпион рассказывает о последних годах жизни поэта Джона Китса и его любви к Фанни Браун.

Это камерная история о чувствах, которые существуют в условиях бедности, болезни и понимания скорого конца. Поэзия здесь не объясняется — она просто присутствует, как дыхание.

Фильм внимательно относится к паузам, взглядам и словам, которые остаются несказанными. Именно эта сдержанность роднит его с «Гамнетом».

«Влюблённый Шекспир» (1998)

IMDb: 7,1

«Влюблённый Шекспир» (1998)

Картина Джона Мэддена предлагает художественную версию того, как личная любовь могла повлиять на творчество Шекспира.

Здесь больше театра, движения и иронии, но в основе всё равно человек, который переживает сильное чувство и пытается превратить его в слова.

Фильм не спорит с историей, а играет с ней, показывая, как личная жизнь становится частью искусства.

Также прочитайте: 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе

Фото: Кадр из фильма «Яркая звезда» (2009), «Влюблённый Шекспир» (1998)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Читать дальше 15 января 2026
Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным Откуда Тарантино «списал» «Убить Билла»: ищет плагиат у других, а сам крадёт и не краснеет, но мы поймали его с поличным Читать дальше 15 января 2026
Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1 Обожаю фильмы с неожиданными поворотами, поэтому ни за что не пропущу эти новинки января 2026 —особенно заинтересовал №1 Читать дальше 14 января 2026
Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Почему у Буратино не растет нос, а у Пиноккио растет как на дрожжах — объясняем на пальцах Читать дальше 14 января 2026
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Читать дальше 14 января 2026
Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович Ошибка, к которой все привыкли: какое отчество было у сына Штирлица — нет, не Максимович Читать дальше 14 января 2026
Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате Не 6,7 млрд, как в первый раз, но очень близко: сколько уже собрал «Чебурашка 2» в прокате Читать дальше 14 января 2026
Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс Читать дальше 14 января 2026
«Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре «Мертвая царица собралась замуж за Алешу»: не советую всем смотреть эту часть «Трех богатырей» — дочь разрыдалась прямо в кинотеатре Читать дальше 14 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше