Два классных детектива ноября, основанных на реальных событиях: включаешь — и смотришь без остановки

27 ноября 2025 10:23
Кадр из сериала «Спецподразделение — Первое убийство», «Дело №137»

Европейские криминальные премьеры месяца о честных расследованиях в разные эпохи.

Ноябрь вывел на первый план сразу два детектива, которые имеют прямую связь с реальными событиями.

Французское «Дело №137» (2025) и датско-польское «Спецподразделение — Первое убийство» (2025) описывают разные эпохи и используют различные подходы, но сходятся в одном: расследование — это всегда столкновение человека и системы.

«Дело №137» (2025)

Фильм Доминика Молля основан на реальных событиях 2018 года в Париже. Следователь Стефани, работающая в отделе внутренних расследований, получает дело полицейского, которого подозревают в превышении полномочий.

Коллеги дают ровные показания, экспертиза указывает на спецоружие, начальство требует тихого решения, а прокурор — аккуратности.

Стефани понимает, что любая ошибка станет публичной, но отказываться от поиска истины она не готова. Леа Дрюкер задаёт крепкий драматический центр, удерживая внимание на моральном выборе героини.

«Дело №137»

«Спецподразделение — Первое убийство» (2025)

В основе сюжета — личность детектива-легенды Отто Химмельструпа и дело, которое он расследовал в портовом городе Эсбьерг в 1929 году. В это время создаётся новое следственное подразделение.

Молодой Отто Химмельструп получает первое серьёзное задание: разобраться в пожаре на даче мэра Эсбьерга.

Среди обугленных стен находят тело, и быстро становится ясно, что это может быть частью серии поджогов. Алекс Хёг Андерсен формирует энергичный образ детектива, который только начинает понимать масштаб ответственности.

«Спецподразделение — Первое убийство»

Также прочитайте: 170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте

Фото: Кадр из сериала «Спецподразделение — Первое убийство», «Дело №137»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
