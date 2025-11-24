170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте

Фильм о человеке, который сделал невозможное — и дал «Арарату» самый яркий год в истории.

Спортивная драма «Золотой дубль» выходит в прокат 29 января. Режиссер Мгер Мкртчян и Егор Бероев в главной роли переносят зрителей в сезон, который навсегда изменил советский футбол. Картина создана AP Cinema и онлайн-кинотеатром Start.

«Золотой дубль»: что в сюжете

Фильм посвящён Никите Павловичу Симоняну — легендарному тренеру, при котором «Арарат» оформил главный успех в своей истории: чемпионат СССР и Кубок СССР в один год. Это был триумф, который до сих пор называют феноменом.

Егор Бероев рассказывает, что перед съёмками внимательно изучил биографию Никиты Симоняна и лично с ним познакомился. После этого, по словам актёра, он понял: относиться к роли формально невозможно — образ требовал уважения и честности.

По словам актёра, его герой — не просто выдающийся спортсмен, а человек с позицией и редкой энергией, которой заражались все вокруг.

Как создавали фильм

Съёмки шли на 170 локациях, в кадре — 207 актёров и более 500 человек массовки. В проекте задействован оригинальный Кубок СССР — впервые за историю музея «Спартака» он покидал экспозицию.

Партнёрами Бероева стали Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алфёрова, Сергей Шакуров и Анатолий Котенев.

Режиссёр Мгер Мкртчян называет картину «фильмом о победе» — о том, через что приходится пройти, чтобы добиться успеха, и о том, что важно не переступить ради победы.

Важность момента

Генеральный продюсер Валерий Саарян подчёркивает, что выпуск фильма совпадает со столетним юбилеем Никиты Симоняна.

Для команды это — не только премьера, но и дань уважения человеку, который сформировал эпоху: четырёхкратному чемпиону СССР, олимпийскому чемпиону 1956 года и одному из главных тренеров советского футбола.

«Золотой дубль» — не просто реконструкция легендарного сезона. Это история о времени, когда слово стоило так же много как результат. И о героях, которые умели выигрывать честно — и побеждать так, чтобы это помнили десятилетиями.

Также прочитайте: «Просто мусор, не советую к просмотру»: новый фильм с Колином Фарреллом и Марго Робби не оправдал ожидания зрителей