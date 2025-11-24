«Просто мусор, не советую к просмотру»: новый фильм с Колином Фарреллом и Марго Робби не оправдал ожидания зрителей

Фильм «Большое смелое красивое путешествие» с Колином Фарреллом и Марго Робби добрался до зрителей, и первые оценки оказались куда жестче, чем ожидалось.»

Актёрский дуэт казался беспроигрышным, но реакция аудитории получилась резко противоположной.

На портале «Киноафиша» один из зрителей написал прямо:

«Фильм — просто мусор. Ходил с девушкой, ушли не досмотрев, не советую к просмотру».

Увы, она отражает общее настроение.

О чём фильм

По сюжету герои попадают в странное пространство между временами с помощью волшебного навигатора. На экране — их прошлые ошибки, несбывшиеся ожидания и попытка разобраться с собственной болью. Красиво? Да. Но эмоционального отклика у многих зрителей это не вызвало.

Загадочная химия, которой нет

Один из главных зрительских упрёков — Фаррелл и Робби абсолютно не работают как пара. В рецензиях звучит буквально следующее:

«Если бы красота спасала кино, „A Big Bold Beautiful Journey“ стал бы шедевром. Но за обложкой из красивых кадров — пустота, холод и ноль химии между героями».

Другие зрители жалуются, что «все сцены будто сняты сквозь стекло»: эмоции так и не проходят через экран.

Визуальная картинка против сценария

Почти все признают: фильм снят изысканно, визуальные решения продуманы. Но именно сценарий, по мнению критиков, рушит всё.

Один из отзывов звучит так:

«Ещё один провал — сценарий Сета Рейсса, автора „Меню“. Там его сарказм был в точку, но здесь он решил играть в метафизику и проиграл».

Отдельные рецензии называют фильм «стерильным», «лишённым драйва», а путешествие героев — дорогой, которая «ведёт в средоточие пустоты и беспросветной тоски».

Почему фильм всё же может понравиться

Есть и более мягкие мнения. Часть зрителей находит в ленте уютную атмосферу, музыкальность и визуальное наслаждение:

«Это эстетичное, живописное кино, способное пробудить чувство прекрасного даже у самого приземлённого зрителя».

Но даже они признают: от режиссёра картины Когонады ожидали большего.

Похоже, что «Большое смелое красивое путешествие» оказалось в ловушке собственных амбиций: красивое, дорогое, задумчивое — но эмоционально пустое.

Тем не менее, рейтинги картины средние: Кинопоиск — 6,5; IMDb — 6,0; Rotten Tomatoes — 52% свежести от критиков и 65% от зрителей. А это значит, что ставить крест на фильме рано — это не провал, но и до громкой победы не дотягивает.

