Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

9 февраля 2026 12:19
«Прошлое не отпустит»

Это кино не на слуху, но именно оно возвращают ощущение настоящей загадки.

Netflix умеет прятать свои лучшие проекты в глубинах каталога, и именно там лежат истории, которые цепляют с первой сцены.

Здесь нет банальных страшилок или пустых загадок — только продуманные тайны, неожиданные сюжетные повороты и то самое ощущение, когда выключить сериал физически невозможно.

«Прошлое не отпустит» (Stay Close)

Снятый по роману Харлана Кобена сериал превращает обычные жизни в запутанную головоломку.

Меган, примерная мать, скрывает опасное прошлое, фотограф Рэй застрял в воспоминаниях, а детектив Брум одержим старым делом о пропавшем человеке.

Новое убийство связывает их судьбы, заставляя каждого снова открыть свои тайны.

Каждая серия добавляет новый слой к общей картине, а к финалу напряжение становится невыносимым. Рейтинг на Netflix — 7.4, и зрители называют проект недооценённым бриллиантом каталога.

«Прошлое не отпустит»

«Открытое море» (High Seas)

Роскошный лайнер отправляется из Испании в Бразилию, а вместе с ним — две сестры, сбегающие от прошлого.

Но после загадочной смерти пассажира плавание превращается в кошмар, где за улыбками скрываются ложь, ревность и предательство.

«Открытое море» — это смесь «Титаника» и классического детектива Агаты Кристи, только с испанским темпераментом и атмосферой безысходности. Рейтинг — 7.1, и он полностью заслужен.

«Поквитайся» (Get Even)

На первый взгляд — обычная школьная драма. Но четыре девушки создают тайное общество, чтобы разоблачать самых жестоких хулиганов и лицемеров в школе.

Всё рушится, когда один из учеников оказывается убит, и теперь именно они становятся главными подозреваемыми.

«Поквитайся» — смесь «Милых обманщиц» и «Убить Билла» в британских школьных декорациях. Умный, хлёсткий и динамичный сериал с рейтингом 7.3, который держит внимание до последнего кадра.

Вам будет интересно: Новинки недели — огонь: Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит Netflix

Фото: Кадр из сериала «Прошлое не отпустит»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Netflix экранизировал уже 13-й детектив Харлана Кобена: получилось 8 динамичных серий с рейтингом выше 7 Читать дальше 5 февраля 2026
Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени Читать дальше 9 февраля 2026
5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров 5 самых зимних серий «Маши и медведя»: программа для теплого вечера с семьей — уже рекордные 800 млн просмотров Читать дальше 9 февраля 2026
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Читать дальше 9 февраля 2026
Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Пока все смотрели «Невский» и «Первый отдел», эти 4 сериала пропустили: а интриг в них даже больше, чем у Семенова или Брагина Читать дальше 9 февраля 2026
Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа» Пересмотрели все фильмы Рязанова? Тогда угадайте, откуда цитаты в тесте — из «Жестокого романса» или «Служебного романа» Читать дальше 9 февраля 2026
Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото) Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото) Читать дальше 9 февраля 2026
Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами) Сериал, который зрители ставят выше «Дома Дракона»: что покажут в 5 серии «Рыцаря Семи королевств» 15 февраля (видео со спойлерами) Читать дальше 9 февраля 2026
Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров Ждете новые серии «Невского» и «Первого отдела»? Вот 3 сильных детектива из Кореи, Британии и Испании — «проглотите» за пару вечеров Читать дальше 9 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше