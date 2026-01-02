Меню
Киноафиша Статьи Думали, Фродо юный парень? На самом деле ему 50, а Арагорн старше Боромира вдвое: реальный возраст членов Братства Кольца

2 января 2026 07:58
Фродо

Возраст героев «Властелина колец» удивит даже преданных фанатов.

Многие зрители «Властелина колец» Питера Джексона даже не подозревают, насколько их представления о возрасте героев отличаются от реальности.

К примеру, многие убеждены, что Фродо в начале его путешествия — лет 20, а Арагорну — около 35-40. И они даже не представляют, насколько далеки от реальности.

Герои из мира Толкина взрослеют и стареют гораздо медленне людей. Рассказываем, сколько лет персонажам саги на самом деле.

Фродо, Сэм и хоббиты

В киноверсии Элайджа Вуд выглядит совсем молодым, но в книгах Толкина Фродо отправляется в путь уже в 50 лет. Сэмуайзу Гэмджи — 38, Мерри Брэндибэку — 36, а Пиппину Туку — всего 28.

Хоббиты взрослеют поздно, поэтому для своего народа это нормальный возраст, но на экране герои выглядят значительно моложе.

Арагорн и Боромир

Арагорн — настоящий долгожитель Средиземья. Благодаря наследию нуменорцев, он дожил до 87 лет к моменту создания Братства, оставаясь при этом сильным и выносливым воином.

Для сравнения, Боромиру всего 40. Разница почти вдвое подчёркивает их разный жизненный опыт и объясняет, почему Арагорн ведёт себя сдержанно, а Боромир порой действует импульсивно.

Арагорн

Гэндальф, Леголас и Гимли

С возрастом этих героев ещё сложнее. Физическому облику Гэндальфа около 2000 лет, но как дух Майа он существовал ещё до создания мира, сообщает дзен-канал Джедай из Шира.

Леголасу, сыну Трандуила, предположительно от 2000 до 3000 лет, что делает его одним из древнейших членов Братства.

Гимли же, напротив, «юнец» по меркам гномов — ему всего 139 лет, хотя он выглядит суровым и опытным.

Вам будет интересно: Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
