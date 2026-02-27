Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)

Если при словах «Ментовские войны» вы вспоминаете Шилова, петербургские подворотни и жёсткие разговоры без прикрас, то вы уже знакомы с почерком Максима Есаулова.

Он больше двадцати лет пишет про силовиков так, что оторваться трудно. Его истории держатся не на стрельбе, а на внутреннем конфликте и ощущении, что система всегда сильнее человека. Но кроме культовой франшизы у сценариста есть и другие проекты, которые стоит пересмотреть.

«Ментовские войны — Эпилог» (2008)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7.8.

Финальный аккорд большого цикла. Исчезновение Скрябина, посадка Джексона, старые враги и политические игры. Всё узнаваемо: уличный Петербург, предательство и Шилов, который снова идёт против системы. Это концентрат того, за что зрители полюбили сериал.

Самые сильные сезоны «Ментовских войн»

Первый сезон 2004 года задал тон всей истории и получил 8.1 на «Кинопоиске».

Второй сезон 2005 года удержал планку — 8.0.

Восьмой, вышедший в 2014-м, снова набрал 8.0 и доказал, что франшиза не выдохлась.

Именно в этих сезонах особенно заметен стиль Есаулова: герои на грани, моральные выборы без красивых оправданий.

«Просто Джексон» (2012)

Рейтинг — 7.1.

История о полицейском, который теряет всё и начинает личную войну. Похищения, налёты на инкассаторов, гибель любимой женщины. Минимум пафоса, максимум уличной жёсткости.

«Без правил» (2022)

Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1.

Здесь в центре не оперативник, а бизнес. Героиня Елизаветы Боярской управляет сетью автопарков и оказывается втянутой в криминальный конфликт. Чтобы выжить, она объединяется с бывшим бандитом и отставным полицейским. Это уже не про службу, а про цену решений в мире, где закон не всегда работает.