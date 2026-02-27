Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)

Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)

27 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Без правил» (2022)

Киносценарист приложил руку не только к истории Шилова.

Если при словах «Ментовские войны» вы вспоминаете Шилова, петербургские подворотни и жёсткие разговоры без прикрас, то вы уже знакомы с почерком Максима Есаулова.

Он больше двадцати лет пишет про силовиков так, что оторваться трудно. Его истории держатся не на стрельбе, а на внутреннем конфликте и ощущении, что система всегда сильнее человека. Но кроме культовой франшизы у сценариста есть и другие проекты, которые стоит пересмотреть.

«Ментовские войны — Эпилог» (2008)

Рейтинг «Кинопоиска» — 7.8.

Финальный аккорд большого цикла. Исчезновение Скрябина, посадка Джексона, старые враги и политические игры. Всё узнаваемо: уличный Петербург, предательство и Шилов, который снова идёт против системы. Это концентрат того, за что зрители полюбили сериал.

Самые сильные сезоны «Ментовских войн»

  • Первый сезон 2004 года задал тон всей истории и получил 8.1 на «Кинопоиске».
  • Второй сезон 2005 года удержал планку — 8.0.
  • Восьмой, вышедший в 2014-м, снова набрал 8.0 и доказал, что франшиза не выдохлась.

Именно в этих сезонах особенно заметен стиль Есаулова: герои на грани, моральные выборы без красивых оправданий.

«Просто Джексон» (2012)

Рейтинг — 7.1.

История о полицейском, который теряет всё и начинает личную войну. Похищения, налёты на инкассаторов, гибель любимой женщины. Минимум пафоса, максимум уличной жёсткости.

«Просто Джексон» (2012)

«Без правил» (2022)

Рейтинг «Кинопоиска» — 8.1.

Здесь в центре не оперативник, а бизнес. Героиня Елизаветы Боярской управляет сетью автопарков и оказывается втянутой в криминальный конфликт. Чтобы выжить, она объединяется с бывшим бандитом и отставным полицейским. Это уже не про службу, а про цену решений в мире, где закон не всегда работает.

Фото: Кадры из сериалов «Без правил», «Просто Джексон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 3 детектива «нулевых» не стыдно смотреть и сегодня: удержат перед экранами и спустя 25 лет Эти 3 детектива «нулевых» не стыдно смотреть и сегодня: удержат перед экранами и спустя 25 лет Читать дальше 25 февраля 2026
Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Если скучаете по Шибанову, в Сети уже доступен «Аутсайдер» от НТВ — напряжённый детектив со звездой «Первого отдела» и рейтингом 7,7 Читать дальше 28 февраля 2026
Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Новинка от НТВ с любимым Шиловым: этот сериал 2026 года должны дождаться все поклонники «Невского» Читать дальше 27 февраля 2026
Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать Скучать не придется — март 2026 разгоняется не на шутку: громкие премьеры и возвращение сериалов, которые все будут обсуждать Читать дальше 27 февраля 2026
Пока в России хвалят «Невский» и «Первый отдел», иностранцы вывели другой детектив с Иваном Колесниковым в лидеры — 8,4 на IMDb Пока в России хвалят «Невский» и «Первый отдел», иностранцы вывели другой детектив с Иваном Колесниковым в лидеры — 8,4 на IMDb Читать дальше 27 февраля 2026
66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику 66 536 606 просмотров и это не предел: подборка «Маша и Медведь — 8 Марта с Машей!» стала неожиданным хитом к предстоящему празднику Читать дальше 27 февраля 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи У нового детектива с Хью Джекманом даже название странное: подборка проектов с неожиданным сюжетом — №1 в духе Агаты Кристи Читать дальше 27 февраля 2026
«Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями «Невский» — это не только сериал про полицию, Семенова и Архитектора: в России в 2024 году вышел одноименный мультсериал с богатырями Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше