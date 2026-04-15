Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна

Не так давно вышел уже нашумевший фильм «Горничная». Проект поднял много важных вопросов. После этого фильма хочется чего-то подобного. Недавно я наткнулась на сериал Netflix с оценкой 7.3 на Кинопоиске. Он появился на экранах зимой 2021 года. Фильм основан на произведении авторства Сары Пинборо и рассказывает о жизни лондонской жительницы по имени Луиза. В свои тридцать с небольшим, она воспитывает сына от первого брака и работает секретарем в кабинете психиатра. Здесь нас ждет непростой любовный треугольник. Поначалу кажется, что будет также, как с «Горничной», но в итоге все переворачивается с ног на голову.

Итак, после развода главной героини проходит три года, и Луиза мечтает встретить новую любовь. Судьба сводит ее с одним из возможных возлюбленных в баре, куда она зашла, ожидая подругу с бокалом вина.

Дэвид — молодой, образованный и привлекательный мужчина, но что-то в нем вызывает грусть и тревогу. Они беседуют несколько часов, чувствуя взаимное притяжение. Но на следующее утро Луиза сталкивается с двумя неприятными новостями: Дэвид женат и, более того, он становится ее новым начальником. Несмотря на это, их связь продолжает развиваться, и Луиза начинает все больше погружаться в сложную историю Дэвида и его жены Адели — богатой дамы с загадочным прошлым и явными психическими проблемами, которую Дэвид стремится держать в изоляции от внешнего мира.

Этот британский сериал перекликается со многими произведениями. Здесь есть невинная, но сильная героиня, угрюмый и таинственный возлюбленный, скрывающий мрачные секреты, и его жена, живущая в уединении огромного дома. В современном контексте сюжет весьма запутанный и неоднозначный. Он удивляет. Моментами кажется, что смотришь не мелодраматический триллер, а настоящий фильм ужасов будущего. Уникальная атмосфера обеспечена.

Скажу так, финал сериала заставляет задуматься о многом. В частности, насколько хорошо мы знаем своих близких?

Для любителей мистических триллеров «В ее глазах» становится обязательным к просмотру. Он с первых серий намекает на возможные развязки, однако сохраняет интригу до самого конца 6 серии. Эстетика загадочной современной Великобритании, с ее убийствами, пожарами в викторианских замках и ультрамодными зданиями в сочетании с тревожной музыкой создают полное погружение в атмосферу. Ставлю 10 из 10.