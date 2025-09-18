Думаете, герой наконец-то отдохнет? Покой ему только снится! Вот когда выходит 2 сезон «Плачущего призрака на пенсии»

Уже считает даже не месяцы, а недели до старта!

В прошлом году зрители узнали о странном лидере, который не мечтал о славе, но оказался в центре событий. «Плачущий призрак на пенсии» стал для фанатов анмие неожиданным открытием и оставил слишком много вопросов без ответа. Теперь самое время спросить: когда же продолжение?

Когда выйдет 2 сезон

Первый сезон выходил осенью 2024-го и собрал немало положительных отзывов. На «Кинопоиске» рейтинг у сериала держится на уровне 7,9 — достойный результат для экранизации ранобэ. Финал оставил зрителей на полуслове, и в студии Zero-G не стали тянуть: вскоре подтвердили, что вторая часть истории уже в работе.

И вот хорошие новости: премьера второго сезона «Плачущего призрака на пенсии» состоится в октябре 2025 года. Пока не раскрывают точное количество эпизодов, но фанаты рассчитывают на те же 13 серий, что и раньше.

Что ждёт героев дальше

Сюжет снова будет крутиться вокруг Края Эндри — того самого героя без особых талантов, которого сделали главой сильнейшего отряда. Он по-прежнему пытается увильнуть от лидерских обязанностей, но обстоятельства не оставляют ему выбора. На плечах Края лежит гильдия, команда друзей и новые опасные походы в подземелья.

Итог

Выходит, имя «пенсионера» в заголовке — чистое лукавство. Край отдыхать не собирается: впереди новые монстры, новые испытания и снова попытки сбросить с себя груз ответственности. Так что октябрь обещает быть жарким для всех фанатов аниме.

