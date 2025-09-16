Думаете, это был Дворцовый? А вот и нет! Какой мост на самом деле разводили в «Невероятных приключениях итальянцев в России»

Какой мост разводили в легендарной комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»? Этот вопрос до сих пор задают поклонники фильма, ведь сцена с прыжком героев на теплоход стала одной из самых зрелищных в советском кино.

Ответ прост: это был Биржевой мост через Малую Неву в Санкт-Петербурге. Он соединяет Васильевский и Петроградский острова. Именно здесь во время разводки моста снимали тот самый эпизод, когда герои ленты, рискуя жизнью, прыгают на проходящий теплоход, а Андрей Миронов буквально висит на краю разводного пролёта.

Для Меньшова и всей съёмочной группы эта сцена стала настоящим испытанием. Ведь тогда не было графики или трюковых дублёров, актёры работали сами. Миронов, обладавший отличной физической подготовкой, выполнял номер лично, и зрители до сих пор замирают, глядя, как он держится за край стальной конструкции, поднимающейся над рекой.

Биржевой мост и сегодня остаётся одной из визитных карточек Петербурга. Но для миллионов зрителей он прежде всего связан именно с этой сценой — моментом, когда советское кино показало по-настоящему рискованный и запоминающийся эпизод, вошедший в историю.

Читайте также: Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит