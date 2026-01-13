Меню
Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом

13 января 2026 22:00
Кадр из сериала «Смерть Банни Манро»

История, в которой нет симпатичных персонажей, но есть странная притягательность.

Мини-сериал «Смерть Банни Манро» — экранизация новеллы Ника Кейва, который здесь же выступил автором музыки.

Формально это история коммивояжера по продаже косметики, но по сути — наблюдение за человеком, который последовательно разрушает всё вокруг и не способен остановиться.

Герой, которого не пытаются оправдать

Банни Манро — персонаж, вызывающий раздражение почти с первой сцены. Он не взрослеет, избегает ответственности и продолжает жить так, будто вокруг никого нет.

После смерти жены рядом с ним остается девятилетний сын, нуждающийся в заботе, но для Банни это лишь дополнительная помеха. Сериал не смягчает углы и не предлагает сочувствовать — зритель остается наедине с этим героем и его поступками.

Роуд-муви как хроника падения

Большая часть действия разворачивается в дороге. Отец и сын перемещаются из города в город, а каждая новая остановка добавляет штрих к портрету Банни.

Это не путь к искуплению, а последовательная фиксация деградации — без попыток объяснить или подсластить происходящее.

Мэтт Смит — ключ к просмотру

Во многом сериал держится на работе Мэтта Смита. Зрители отмечают, что актеру удается превратить карикатурного персонажа в живого и тревожного.

В отзывах пишут:

«Выдающаяся роль, в которой карикатурный монстр становится человеком, искалеченным прошлым и чужими ожиданиями».

Что говорят зрители

Реакция на сериал полярная — и это часть его эффекта. Одни называют его «грустной историей о человеке, отчаянно пытающемся найти себя», другие признаются:

«Это не тот сериал, который хочется посмотреть, чтобы расслабиться».

Часто повторяется мысль, что проект не учит и не утешает, а просто показывает жизнь в ее самом неприятном виде.

И все-таки смотрят залпом

«Смерть Банни Манро» не предлагает надежды и не ведет к светлому финалу. Но именно эта честность и отсутствие попытки понравиться делают сериал притягательным.

Его смотрят не ради героя, а ради точного, жесткого наблюдения — и оторваться от этого процесса действительно сложно.

Фото: Кадр из сериала «Смерть Банни Манро»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
