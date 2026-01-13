Думаешь — отвратительный герой, а оторваться невозможно: сериал «Смерть Банни Манро» с Мэттом Смитом зрители смотрят залпом

Мини-сериал «Смерть Банни Манро» — экранизация новеллы Ника Кейва, который здесь же выступил автором музыки.
Формально это история коммивояжера по продаже косметики, но по сути — наблюдение за человеком, который последовательно разрушает всё вокруг и не способен остановиться.
Герой, которого не пытаются оправдать
Банни Манро — персонаж, вызывающий раздражение почти с первой сцены. Он не взрослеет, избегает ответственности и продолжает жить так, будто вокруг никого нет.
После смерти жены рядом с ним остается девятилетний сын, нуждающийся в заботе, но для Банни это лишь дополнительная помеха. Сериал не смягчает углы и не предлагает сочувствовать — зритель остается наедине с этим героем и его поступками.
Роуд-муви как хроника падения
Большая часть действия разворачивается в дороге. Отец и сын перемещаются из города в город, а каждая новая остановка добавляет штрих к портрету Банни.
Это не путь к искуплению, а последовательная фиксация деградации — без попыток объяснить или подсластить происходящее.
Мэтт Смит — ключ к просмотру
Во многом сериал держится на работе Мэтта Смита. Зрители отмечают, что актеру удается превратить карикатурного персонажа в живого и тревожного.
В отзывах пишут:
«Выдающаяся роль, в которой карикатурный монстр становится человеком, искалеченным прошлым и чужими ожиданиями».
Что говорят зрители
Реакция на сериал полярная — и это часть его эффекта. Одни называют его «грустной историей о человеке, отчаянно пытающемся найти себя», другие признаются:
«Это не тот сериал, который хочется посмотреть, чтобы расслабиться».
Часто повторяется мысль, что проект не учит и не утешает, а просто показывает жизнь в ее самом неприятном виде.
И все-таки смотрят залпом
«Смерть Банни Манро» не предлагает надежды и не ведет к светлому финалу. Но именно эта честность и отсутствие попытки понравиться делают сериал притягательным.
Его смотрят не ради героя, а ради точного, жесткого наблюдения — и оторваться от этого процесса действительно сложно.
Вам будет интересно: 95 % одобрения и масса претензий: что не так и что прекрасно в «Марти Великолепном» с Тимоти Шаламе