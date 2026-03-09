Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»

Студия Pixar, некогда известная своими новаторскими анимационными фильмами, переживала не лучшие времена, особенно если речь шла о релизах, не связанных с уже полюбившимися франшизами. Однако, кажется, ситуация изменилась.

Новая анимационная картина «Прыгуны» совершила настоящий гигантский прорыв. За дебютный уик-энд в кинотеатрах Северной Америки мультфильм заработал 46 миллионов долларов, а еще 42 миллиона поступило из 88 зарубежных регионов. Общие мировые сборы составили 88 миллионов долларов.

Со времен «Тайны Коко» (2017), стартовавшей в США с 50 миллионов долларов и собравшей в итоге 823 миллиона по всему миру, оригинальные проекты Pixar не демонстрировали таких впечатляющих результатов. Успех «Прыгунов» в очередной раз подтверждает, что анимация о милых животных – это беспроигрышный вариант.

Так что ждем «Прыгунов». Как будет, бежим в кинотеатре, наслаждаемся и смеемся, ведь, как известно, смех продлевает жизнь.