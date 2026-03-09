Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»

Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»

9 марта 2026 21:00
Кадр из мультфильма «Прыгуны»

Удалось ли мультфильму завоевать сердца зрителей?

Студия Pixar, некогда известная своими новаторскими анимационными фильмами, переживала не лучшие времена, особенно если речь шла о релизах, не связанных с уже полюбившимися франшизами. Однако, кажется, ситуация изменилась.

Новая анимационная картина «Прыгуны» совершила настоящий гигантский прорыв. За дебютный уик-энд в кинотеатрах Северной Америки мультфильм заработал 46 миллионов долларов, а еще 42 миллиона поступило из 88 зарубежных регионов. Общие мировые сборы составили 88 миллионов долларов.

Со времен «Тайны Коко» (2017), стартовавшей в США с 50 миллионов долларов и собравшей в итоге 823 миллиона по всему миру, оригинальные проекты Pixar не демонстрировали таких впечатляющих результатов. Успех «Прыгунов» в очередной раз подтверждает, что анимация о милых животных – это беспроигрышный вариант.

Так что ждем «Прыгунов». Как будет, бежим в кинотеатре, наслаждаемся и смеемся, ведь, как известно, смех продлевает жизнь.

Фото: Кадр из мультфильма «Прыгуны»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» «Это один из лучших фильмов Pixar за десять лет»: «Прыгунов» уже сравнивают с «Головоломкой» и «Элио» Читать дальше 7 марта 2026
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами Читать дальше 9 марта 2026
Этот ляп в «Атаке титанов» до сих пор бесит фанатов манги: авторы аниме попались на глупости Этот ляп в «Атаке титанов» до сих пор бесит фанатов манги: авторы аниме попались на глупости Читать дальше 9 марта 2026
Мама-Кошка готовит сырные палочки дома за 15 минут: гораздо вкуснее любого фаст-фуда Мама-Кошка готовит сырные палочки дома за 15 минут: гораздо вкуснее любого фаст-фуда Читать дальше 8 марта 2026
Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Часовой выпуск «Смешариков» к 8 Марта уже посмотрели 988 491 раз: смело включайте и сами наслаждайтесь Читать дальше 7 марта 2026
Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров» Салли и Майк, мы скучали! Прошло больше 20 лет после первого фильма: Pixar готовит продолжение «Корпорации монстров» Читать дальше 7 марта 2026
Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Зрители высчитали все сами: так сколько лет хулиганке из «Маши и Медведя»? Читать дальше 6 марта 2026
Медовое печенье из «Трех котов»: простой рецепт, который показали Карамелька, Коржик и Компот Медовое печенье из «Трех котов»: простой рецепт, который показали Карамелька, Коржик и Компот Читать дальше 6 марта 2026
Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела Создатель тот же, а рейтинг в разы круче: вместо заезженного «Маши и медведя» посмотрела другой мультсериал и не пожалела Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше