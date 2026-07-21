Этот сериал Netflix не просто повторил успех «Игры в кальмара», но даже смог превзойти хит: рейтинг 97% на RT

Даже жаль, что зрители мало о нем говорят.

Казалось, повторить успех «Игры в кальмара» будет невозможно. Но Netflix сумел удивить зрителей еще раз. Всего через сутки после премьеры один корейский сериал возглавил рейтинг платформы сразу в десятках стран и сместил главный хит последних лет с первого места.

Речь идет о сериале «Зов ада». Несмотря на громкий успех, многие зрители до сих пор обходят его стороной, считая обычным мистическим хоррором. На самом деле это гораздо более глубокая история.

Сюжет, который невозможно забыть

Однажды людям начинают являться загадочные существа. Они называют точную дату и время смерти человека, а когда наступает назначенный момент, появляются огромные чудовища и жестоко забирают жертву в ад.

Очень быстро мир охватывает паника. Одни воспринимают происходящее как божественную кару, другие пытаются найти рациональное объяснение, а третьи создают религиозный культ, который начинает управлять людьми через страх.

Это не просто сериал о монстрах

На первый взгляд «Зов ада» выглядит как очередной сверхъестественный триллер. Но уже после нескольких серий становится понятно, что настоящие чудовища здесь вовсе не демоны.

Авторы исследуют, как страх меняет общество, почему люди готовы слепо верить тем, кто обещает простые ответы, и как фанатизм способен разрушить человеческую жизнь быстрее любого сверхъестественного зла.

Именно поэтому после финала остается гораздо больше вопросов, чем ответов.

Его оценили и зрители, и критики

После премьеры «Зов ада» стал самым просматриваемым сериалом Netflix, обогнав даже «Игру в кальмара». Кроме того, проект получил 97% «свежести» на Rotten Tomatoes и вошел в историю как первая корейская дорама, показанная на Международном кинофестивале в Торонто.

Если вам нравятся сериалы, которые не ограничиваются зрелищными сценами, а заставляют размышлять еще долго после финальных титров, «Зов ада» точно заслуживает места в вашем списке. Недаром многие критики до сих пор считают его одним из самых необычных и смелых проектов Netflix.

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