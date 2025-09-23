Меню
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие

23 сентября 2025 18:08
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

Без этого фактора кино было бы совсем другим. Точнее, его бы вообще не было.

Представьте фильм, после которого зрители выходят с дрожью в руках и сердцем, бьющимся под двести ударов в минуту. Это не слэшер и не блокбастер про монстров, а экранизация одного из самых мрачных романов Стивена Кинга — «Долгая прогулка».

История, написанная ещё под псевдонимом Ричард Бахман, добралась до экранов и уже получила 89% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Сюжет прост и беспощаден: сотня подростков должны идти без остановки со скоростью не ниже четырёх километров в час. Шаг в сторону, замедление, усталость — три предупреждения, и солдаты расстреливают участника прямо на дороге. Победитель только один — тот, кто останется в живых.

Кинг в интервью The Times признался: он поставил создателям фильма жёсткое условие — сохранить сцены убийств такими, как в книге, без цензуры и смягчений.

«Если вы не собираетесь это показывать, не беритесь за дело», — заявил писатель.

Сценарист Джей Ти Моллнер подтвердил, что стремился передать именно ту смесь надежды и ужаса, которую Кинг заложил в текст: дружба, любовь, но и абсолютная безнадёжность происходящего.

В актёрском составе — Марк Хэмилл, Дэвид Джонссон, Купер Хоффман, Джуди Грир и Роман Гриффин Дэвис. На закрытых показах зрителям не только измеряли пульс, но и заставили идти на беговых дорожках, имитируя «прогулку». Тех, кто сбивался с ритма, выводили из зала.

Премьера «Долгой прогулки» состоялась 12 сентября, и критики уже называют её одной из самых сильных экранизаций Кинга последних лет. А вы смотрели?

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему зрители называют «Долгую прогулку» главным провалом Кинга за всю историю.

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
