В «Инспекторе Гаврилове» будет новая звезда вместо Добронравова: вот что известно о 3 сезоне сериала

10 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

Опытный артист наверняка оттянет внимание аудитории на себя.

Медный возвращается на экраны и на службу. Уже завершились съемки третьего сезона сериала «Инспектор Гаврилов».

И на этот раз Виктор Добронравов будет не единственной звездой проекта. В касте произошло значительное усиление за счет Алексея Гуськова. В Сети уже прочат, что артист оттянет внимание на себя, ведь его талант безусловен.

Сюжет 3 сезона «Инспектора Гаврилова»

Новый сезон стартует с того самого шокирующего момента, на котором всё оборвалось: главный герой тяжело ранен выстрелом коллеги, московской следовательницы Кристины, и погружается в кому. Почти год его нет в строю, а в его родном Усть-Шахтинске в это время кипит борьба за кресло мэра.

Когда Гаврилов наконец приходит в себя, он попадает в водоворот событий, где за его спиной уже начали двигаться крупные фигуры. Неизвестным игрокам, обладающим серьёзным влиянием, почему-то очень выгодно, чтобы именно он выдвинул свою кандидатуру на выборах.

Ситуация становится ещё острее с внезапным появлением его собственного отца, человека с криминальным прошлым и огромными амбициями.

Кадр из сериала «Инспектор Гаврилов»

Актеры 3 сезона «Инспектора Гаврилова»

Съёмки третьего сезона прошли стремительно и, что интересно, в Москве, хотя сердце действия останется в провинциальном Усть-Шахтинске. Главным событием и творческой удачей создатели считают появление в проекте Алексея Гуськова.

Звезда театра и кино воплотит на экране авторитетного вора в законе по кличке Ворон — того самого отца, о котором главный герой, Саша Медный, предпочитал не вспоминать. Его неожиданный визит в город станет настоящим потрясением для «инспектора».

Виктор Добронравов, исполнитель главной роли, поделился, что идея пригласить Гуськова была его инициативой.

«Когда узнал, что в сценарии у моего героя появился отец, сразу понял, что тут нужен артист огромного масштаба. Алексей Геннадьевич оказался поклонником сериала», — отметил актер.

Как отмечает Добронравов, новый сезон сохранит фирменный микс из детективной интриги и тёплого юмора, но общая тональность станет серьёзнее и драматичнее. Точную дату премьеры пока держат в секрете, обещая объявить её позднее.

Ранее портал «Киноафиша» писал подробности сюжета.

Фото: Кадры из сериала «Инспектор Гаврилов»
Светлана Левкина
