Медный не только выжил, но и пошел на повышение: что покажут в 3 сезоне народного хита «Инспектор Гаврилов»

Медный все-таки не умер — надежды поклонников оправдались, и «Инспектор Гаврилов» не завершился на оглушающем финале второго сезона. По крайней мере, уже стартовали съемки следующих серий.

И известно, что исполнитель главной роли Виктор Добронравов тоже работает на площадке.

Третий сезон «Инспектора Гаврилова»

Саша Медный случайно оказался на должности начальника полиции и теперь собирается баллотироваться в мэры.

Параллельно в сюжете появляется новый персонаж — преступник по кличке Ворон. Оказывается, он является не только вором в законе, но и отцом главного героя.

Актер Виктор Добронравов поделился радостью от успеха проекта. Он признался, что создатели не ожидали такого теплого приема.

«После финала нас так часто спрашивали про продолжение. И вот мы снова в работе», — заявил звезда.

Съемки традиционно пройдут в городе Одоеве. Именно он превратился в знаменитый Усть-Шахтинск. Точная дата выхода нового сезона пока остается неизвестной.

Как закончился второй сезон «Инспектора Гаврилова»

Кульминация наступила в момент разоблачения. Кристина наконец выяснила, кто препятствовал её работе. С автоматом в руках она публично заставила Медного признаться в содеянном.

Один из полицейских решил подколоть девушку. Разгневанная Кристина уже собиралась стрелять в насмешника. Медный бросился вперёд, закрывая сослуживца собой.

Пуля ранила главного героя. Он остался на асфальте, а Кристину задержали прибывшие правоохранители.

