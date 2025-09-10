Спустя 11 лет стало известно, почему закрылись «6 кадров»: казалось бы, при чем тут «Сваты»?

Скетч-шоу «6 кадров» (2005) стало в своё время феноменом российского телевидения.

Его короткие миниатюры про типичных офисных работников, семейные пары и соседей сделали артистов культовыми, а рейтинг держался стабильно высоким.

Но в 2014 году шоу неожиданно исчезло с экранов. Главной причиной стал уход Фёдора Добронравова, которого на тот момент полностью поглотил другой проект — сериал «Сваты».

Два проекта, один актёр

На пике популярности Добронравов работал без остановки: съёмки в «Сватах», спектакли и участие в «6 кадрах» шли параллельно. Такой график быстро стал непосильным.

Актёр признался, что просто физически не успевал совмещать всё и был вынужден выбирать между проектами. Победили «Сваты» — сериал, который требовал постоянного присутствия на площадке.

Слёзы на съёмочной площадке

Сергей Дорогов спустя годы рассказал о моменте, который команда запомнила навсегда:

«Это правда, причина была в уходе Добронравова, ну еще был тогда кризис. На него не было обиды, было обидно, что планировался новый сезон, и я просил Фёдора завершить его и красиво уйти. Я говорил ему: "Федь, давай снимем еще один сезон, десятый. А Федя сидит, уже в гриме, в костюме бомжа... И я первый раз в жизни увидел, как Федя расплакался, по чесноку, не театрально. "Что, меня в этом похоронить что ли хотите?" — сказал он, показывая на оборванные одежды. Ну, уважаю, твоя позиция».

Это был момент, когда команде шоу стало ясно окончательно: назад дороги нет.

Без Добронравова магия рассыпалась

Во второй половине последнего сезона Фёдор уже не участвовал в съёмках, и зрители сразу заметили разницу.

Его отсутствие стало ощутимым, динамика миниатюр просела, а проект утратил свою харизму. Продюсеры поняли: без Добронравова шоу уже не будет таким, каким его полюбили миллионы.

Конец эпохи

К уходу актёра добавился экономический кризис, из-за которого бюджеты телеканалов урезали. Всё это привело к неизбежному финалу — в 2014 году «6 кадров» закрыли.

Для зрителей это стало неожиданностью, а для команды — болезненным завершением почти десятилетней истории.

