Что скрыли от зрителей ГДР: сцены из «17 мгновений весны», которые безжалостно вырезали — в СССР они казались нормальными

Почему культовый фильм пришлось изменить для зарубежного проката.

Многосерийный фильм Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» (1973) называли событием всесоюзного масштаба.

Во время премьеры улицы пустели — зрители прильнули к экранам. Но мало кто знает, что перед показом картины в ГДР ряд сцен пришлось вырезать, чтобы избежать возмущений зарубежгой публики.

Борьба с курением

Первое, что вызвало возражения, — количество сцен с сигаретами*. Глава госбезопасности ГДР Маркус Вольф, консультировавший адаптацию, указал: в Третьем рейхе массово курить не могли.

В Германии 30-х и 40-х годов проводилась активная борьба с табаком, считалось, что «истинный ариец» должен быть свободен от пагубных привычек. Поэтому эпизоды с курением сократили.

Женщины в СС

Второй спорный момент связан с образом Барбары Крайн. В фильме она показана унтершарфюррером СС, но в реальности женщин на подобных должностях не было.

В ГДР решили, что это бросится в глаза зрителям, поэтому сцены подкорректировали, чтобы избежать лишних вопросов.

Интеллект нацистской верхушки

Немецкие консультанты также посчитали неправильным представление лидеров Третьего рейха как малограмотных и невежественных людей. В действительности многие из них имели высшее образование.

Вырезав отдельные реплики и сцены, авторы показали противника сильным и опасным, сохранив при этом драматизм повествования.

