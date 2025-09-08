Меню
Киноафиша Статьи Что скрыли от зрителей ГДР: сцены из «17 мгновений весны», которые безжалостно вырезали — в СССР они казались нормальными

Что скрыли от зрителей ГДР: сцены из «17 мгновений весны», которые безжалостно вырезали — в СССР они казались нормальными

8 сентября 2025 19:35
Кадр из фильма «17 мгновений весны» (1973)

Почему культовый фильм пришлось изменить для зарубежного проката.

Многосерийный фильм Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» (1973) называли событием всесоюзного масштаба.

Во время премьеры улицы пустели — зрители прильнули к экранам. Но мало кто знает, что перед показом картины в ГДР ряд сцен пришлось вырезать, чтобы избежать возмущений зарубежгой публики.

Борьба с курением

Первое, что вызвало возражения, — количество сцен с сигаретами*. Глава госбезопасности ГДР Маркус Вольф, консультировавший адаптацию, указал: в Третьем рейхе массово курить не могли.

В Германии 30-х и 40-х годов проводилась активная борьба с табаком, считалось, что «истинный ариец» должен быть свободен от пагубных привычек. Поэтому эпизоды с курением сократили.

*Курение вредит вашему здоровью.

Женщины в СС

Второй спорный момент связан с образом Барбары Крайн. В фильме она показана унтершарфюррером СС, но в реальности женщин на подобных должностях не было.

В ГДР решили, что это бросится в глаза зрителям, поэтому сцены подкорректировали, чтобы избежать лишних вопросов.

Интеллект нацистской верхушки

Немецкие консультанты также посчитали неправильным представление лидеров Третьего рейха как малограмотных и невежественных людей. В действительности многие из них имели высшее образование.

Вырезав отдельные реплики и сцены, авторы показали противника сильным и опасным, сохранив при этом драматизм повествования.

Фото: Кадр из фильма «17 мгновений весны» (1973)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
