До какого числа «Чебурашку 2» можно посмотреть в кинотеатрах? Вы еще успеваете, но нужно поторопиться

7 февраля 2026 15:00
Кадр из фильма «Чебурашка 2»

Билеты все еще в продаже.

Январь показал, что у «Чебурашки 2» статус не просто новогоднего релиза, а большого народного хита. Сиквел стартовал 1 января 2026 года и уже к концу января перевалил за 5,5 млрд рублей сборов. Для российского проката это показатель уровня главных блокбастеров года.

Из-за ажиотажа многие зрители банально не успели выбраться в кино в праздники. Сеансы были забиты, билеты на удобное время разбирали заранее, а часть аудитории отложила поход «на потом». Теперь как раз тот момент, когда это «потом» ещё возможно.

Официальной даты окончания проката не объявляли. По рыночной практике такие фильмы держатся в репертуаре минимум до середины февраля, а при хорошей загрузке — до начала марта 2026 года. Картина длится 1 час 43 минуты, имеет рейтинг 6+ и стоит в расписании всех крупных сетей.

Ориентироваться лучше на афиши конкретных кинотеатров. Пока залы собираются, «Чебурашка 2» из расписания не исчезнет. Но в финальные недели проката количество сеансов обычно быстро сокращается.

Фото: Кадр из фильма «Чебурашка 2»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
