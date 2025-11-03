Меню
Для 3 сезона «Казановы» выбрали южный берег: вот куда главный аферист СССР отправится на этот раз

3 ноября 2025 17:09
Кадр из сериала «Казанова»

География проекта очень обширна.

Сериал «Казанова» готовит для зрителей новое продолжение. Съемки третьего сезона о харизматичном аферисте уже начались.

Перед съемочной группой стояла непростая задача — найти подходящий город. Необходимо было отыскать локации, которые смогут передать географию путешествий героя и атмосферу времени. В итоге такие места обнаружились достаточно далеко от столицы.

Съемки третьего сезона «Казановы»

Съемки третьего сезона «Казановы» пройдут в Кисловодске. Проект продолжит историю афериста Игоря Апрельцева, который обманывал женщин в разных городах СССР на рубеже 70-80-х годов. Работы в городе-курорте запланированы с начала ноября и продлятся до середины декабря.

Как отметил мэр Кисловодска Евгений Моисеев, город все чаще привлекает кинематографистов своей уникальной атмосферой.

«Это невозможно воссоздать в павильоне», — рассказал глава города в соцсетях.

Кисловодск действительно уже не впервые становится киноплощадкой. Например, летом там снимали фильм «Папины дочки. Мама вернулась».

Кадр из сериала «Казанова»

Где снимали первые два сезона «Казановы»

Первый сезон «Казановы» стал настоящим кинопутешествием по Советскому Союзу. Съемочная группа повторила маршруты героя, организовав пять экспедиций. Они работали в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Тбилиси и Ереване.

Второй сезон еще расширил географию съемок. На этот раз создатели фильма выбрали Санкт-Петербург, Выборг, Москву и солнечную Абхазию. Каждая локация помогла передать уникальную атмосферу эпохи.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сюжет 3 сезона.

Фото: Кадры из сериала «Казанова»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
