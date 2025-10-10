Хитрее, чем Казанова: в 3 сезоне хита сам герой Антона Хабарова станет жертвой

Сериал «Казанова», вызвавший немало споров, готовится к возвращению на экраны. Два его сезона получились совершенно разными по восприятию.

Первый сразу завоевал внимание зрителей цельным сюжетом и неожиданными поворотами. А вот продолжение под названием «Казанова. В бегах» оставило многих равнодушными. Хотя герои и атмосфера сохранили свое очарование, новая история и ее исполнение явно не дотянули до уровня предшественника.

Теперь создатели проекта надеются исправить ситуацию — уже вовсю идет работа над третьим сезоном.

Сюжет третьего сезона «Казановы»

Третий сезон начинается с того, что Казанова после трех лет работы на Камчатке наконец накопил достаточную сумму. Он решает отвезти деньги Полине и их дочери.

Охотящиеся за ним оперативники КГБ давно считают его погибшим, а все, кто мог представлять угрозу, уже не в игре. Казанова наконец может почувствовать себя свободным.

Но он сам становится жертвой. Некая Лера ловко обводит вокруг пальца бывшего афериста, похищая почти все его сбережения. Не раздумывая, Казанова бросается за ней.

Он быстро находит и ловит воровку, но денег у неё уже нет. Лера предлагает работать вместе. Неожиданно Казанова соглашается — ведь погоня за ней снова пробуждает в нём азарт, фантазию и вкус к рискованным комбинациям.

Вместе два талантливых афериста путешествуют по всему Союзу. Они придумывают хитроумные мошеннические схемы.

Детали сериала «Казанова»

В новом сезоне главную роль Казановы вновь исполнит Антон Хабаров. К проекту возвращаются и другие знакомые актеры — Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов и ряд прежних участников съемочной группы.

Наиболее заметные изменения произойдут в женском составе. Зрители увидят новых героинь в исполнении Марины Ворожищевой, Елены Лядовой, Анны Котовой и Мариэтты Цигаль-Полищук.

Съемки уже начались — создателям предстоит работать над восемью сериями. Премьера проекта запланирована на следующий год, и поклонники с нетерпением ждут возвращения любимого сериала.

