«Действительно удивил»: испанский сериал про путешествия во времени, который смотрится на одном дыхании — идеально для осени

Если искали крутую фантастику, то вам сюда.

Испанцы снова сделали это. Вместо привычных голливудских клише — умный, тёплый и невероятно обаятельный фантастический сериал. «Министерство времени» — тот случай, когда кажется, что включил «на вечерок», а потом не можешь остановиться.

Испания против Голливуда

Пока американцы по пятому кругу снимают сериалы «про спасение мира», Европа идёт другим путём. Здесь всё меньше пафоса и всё больше идей. «Министерство времени» — яркий тому пример.

Проект студии RTVE стал культовым в Испании и недавно получил новую жизнь — теперь его можно смотреть в озвучке на платформе viju.

«Я с удовольствием посмотрела этот сериал. Действительно удивил. Весьма качественный, с отличными актерами. Интересную собрали команду - все очень харизматичные персонажи. Очень интересно так же было узнавать и про исторические факты», — пишут в Сети зрители.

Сюжет без клише

По легенде, в Испании испокон веков существует тайная организация — Министерство времени. Её сотрудники охраняют временные порталы, следят, чтобы никто не переписал прошлое и не изменил настоящее.

В команде — трое агентов из разных эпох: солдат XVI века, студентка XIX века и современный врач. Вместе они спасают Лопе де Вегу, срывают планы Гитлера и предотвращают войны.

Каждая серия — как отдельное приключение с новым витком истории.

«Посмотрела целиком несколько лет назад, с огромным интересом! Кроме всякой движухи узнаешь историю Испании, приятно и полезно»

Почему это работает

Во-первых, герои не картонные. У каждого своя боль: солдат тоскует по семье, врач не может смириться со смертью жены, студентка борется за равенство.

Во-вторых, здесь отличная химия между персонажами — столкновение эпох рождает массу живых конфликтов и юмора, пишут зрители.

В-третьих, исторические детали сделаны с уважением к фактам: костюмы, декорации, язык — всё на уровне.

Итог

«Министерство времени» — редкий сериал, где фантастика не заменяет смысл, а подчёркивает его. Здесь можно смеяться, грустить и спорить о морали, пока герои путешествуют сквозь века. Если вы ищете фантастику с душой — добавьте этот сериал в свой осенний список.

