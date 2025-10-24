Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой»

Продолжение культового махо-сёдзё-аниме выходит в 2026 году и готовит новые испытания для своих героинь.

Франшиза «Проект воспитания девочек-волшебниц» спустя почти десять лет возвращается на экраны с фильмом «Перезагрузка».

Основанная на ранобэ Асари Эндо, история вновь погрузит зрителей в жестокий мир, где чудеса имеют цену, а волшебство — свои правила.

Ставки выше, чем прежде

По сюжету, популярная онлайн-игра дарит одной из десяти тысяч участниц шанс стать настоящей волшебницей.

Но когда магии становится слишком много, администрация решает сократить число избранных — шестнадцать девушек должны сражаться насмерть, чтобы выжить.

В «Перезагрузке» противостояние вспыхнет с новой силой: изменятся правила, появятся неожиданные союзы и новые героини.

Кто за кадром

Режиссером продолжения вновь выступает Хироюки Хасимото, известный по работам «Добро пожаловать в класс превосходства» и «Бакуман».

Сценарий написал Такао Ёсиока («Твоя апрельская ложь», «Хоримия»), а дизайном персонажей вновь занялась Масако Ито. Производство доверено студии SynergySP, сменившей Lerche.

Озвучка и музыка

Главную героиню Тику Татэхару озвучивает Хонока Иноуэ, её напарницу Каноэ Хитокоудзи — Ёсино Нандзё. Среди актрис дубляжа также Рэйна Кондо и Аой Юки, чьи голоса знакомы фанатам по аниме «Дорохэдоро» и «Монолог фармацевта».

В трейлере звучит опенинг «No tears here» от Минори Тихары («Вайолет Эвергарден»), а финальную композицию «ReMind» исполнила Daisy×Daisy («Хвост Феи»).

«Перезагрузка» выходит в 2026 году и станет одним из самых ожидаемых проектов в жанре махо-сёдзё.

