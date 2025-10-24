Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой»

Десять лет ожидания закончились: «Проект воспитания девочек-волшебниц» возвращается с «Перезагрузкой»

24 октября 2025 16:00
«Проект воспитания девочек-волшебниц»

Продолжение культового махо-сёдзё-аниме выходит в 2026 году и готовит новые испытания для своих героинь.

Франшиза «Проект воспитания девочек-волшебниц» спустя почти десять лет возвращается на экраны с фильмом «Перезагрузка».

Основанная на ранобэ Асари Эндо, история вновь погрузит зрителей в жестокий мир, где чудеса имеют цену, а волшебство — свои правила.

Ставки выше, чем прежде

По сюжету, популярная онлайн-игра дарит одной из десяти тысяч участниц шанс стать настоящей волшебницей.

Но когда магии становится слишком много, администрация решает сократить число избранных — шестнадцать девушек должны сражаться насмерть, чтобы выжить.

В «Перезагрузке» противостояние вспыхнет с новой силой: изменятся правила, появятся неожиданные союзы и новые героини.

Кто за кадром

Режиссером продолжения вновь выступает Хироюки Хасимото, известный по работам «Добро пожаловать в класс превосходства» и «Бакуман».

Сценарий написал Такао Ёсиока («Твоя апрельская ложь», «Хоримия»), а дизайном персонажей вновь занялась Масако Ито. Производство доверено студии SynergySP, сменившей Lerche.

Озвучка и музыка

Главную героиню Тику Татэхару озвучивает Хонока Иноуэ, её напарницу Каноэ Хитокоудзи — Ёсино Нандзё. Среди актрис дубляжа также Рэйна Кондо и Аой Юки, чьи голоса знакомы фанатам по аниме «Дорохэдоро» и «Монолог фармацевта».

В трейлере звучит опенинг «No tears here» от Минори Тихары («Вайолет Эвергарден»), а финальную композицию «ReMind» исполнила Daisy×Daisy («Хвост Феи»).

«Перезагрузка» выходит в 2026 году и станет одним из самых ожидаемых проектов в жанре махо-сёдзё.

Также прочитайте: Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника

Фото: Кадр из аниме «Проект воспитания девочек-волшебниц»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации Читать дальше 24 октября 2025
6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube 6,7 млн просмотров у пяти коротких серий: это аниме про злого совенка обсуждает весь YouTube Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены Читать дальше 24 октября 2025
В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться Читать дальше 24 октября 2025
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» «Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич» Читать дальше 23 октября 2025
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов «Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов Читать дальше 23 октября 2025
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме «Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме Читать дальше 23 октября 2025
Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев Третий сезон «Ванпанчмена» с треском провалился, но зрители уже выбрали нового фаворита: шедевр среди иссекаев Читать дальше 23 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше