Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника

Нельзя судить других по обложке.

Продолжение «Зверополиса» выйдет в мире 26 ноября 2025 года (в России — 27 ноября). В центре сюжета снова напарники Джуди Хопс и Ник Уайлд, но теперь им предстоит не просто раскрывать преступления — а разобраться в том, кто на самом деле злодей.

Змея по имени Гэри Де’Снейк

Новый персонаж — змея Гэри Де’Снейк, озвученный лауреатом «Оскара» Ке Хюи Куаном («Всё везде и сразу», «Индиана Джонс и храм судьбы»).

По сюжету он становится главным подозреваемым в деле, которое поручают Джуди и Нику. Его появление вызывает переполох в городе, где змеи — редкость и источник недоверия.

Расследование, которое всё перевернёт

На первый взгляд всё просто: Гэри выглядит как опасный преступник. Но чем глубже герои копают, тем яснее становится — змея вовсе не злодей.

Он прибыл в Зверополис, чтобы спасти свою семью, и оказался втянут в заговор, грозящий всему городу.

Настоящие преступники скрываются под маской законопослушных граждан, и теперь Джуди с Ником должны не только помочь Гэри, но и вывести зло на чистую воду.

Также прочитайте: Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна