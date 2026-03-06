«Держал в напряжении до конца»: Данил Стеклов из «Аутсорса» и «Трассы» назвал любимый российский сериал

Если спросить актёра о любимом сериале, многие начинают дипломатично уходить от ответа. Данил Стеклов, звезда проектов «Аутсорс», «Трасса» и «Чудо», решил играть честно.

В беседе с телеграм-каналом «Культовые российские сериалы» актёр всё-таки назвал проект, который действительно зацепил его как зрителя.

Сериал, который держит до финала

Вопрос оказался непростым: за последние годы российская индустрия заметно выросла, появилось много сильных проектов. Стеклов признаётся, что выбрать что-то одно было сложно. В итоге актёр остановился на сериале «Ласт квест».

«Блин, это сложно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое… На самом деле очень много хорошего появилось за последние годы. Но я всё-таки назову “Ласт квест”. Крутая форма, которая подключила меня к сериалу и держала в напряжении до конца».

Работа, которая впечатлила актёра

Отдельно Стеклов отметил актёрскую игру в проекте. По его словам, именно работа артистов делает сериал таким цепляющим. Особенно актёр выделил Петра Фёдорова.

«Отлично играют артисты. У Пети Фёдорова там вообще выдающаяся актёрская работа, на мой взгляд».

Когда один талантливый актёр открыто восхищается работой другого, зрителям стоит прислушаться. «Ласт квест» в таком случае становится не просто рекомендацией, а почти профессиональной отметкой качества.