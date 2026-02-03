Дед в тюрьме, «Галактика» без хозяина: что ждет героев в 3 сезоне «Золотого дна» — съемки уже стартовали (щепотка спойлеров)

Точной даты выхода пока нет, но продолжение должно выйти в 2026 году.

Начались съемки третьего и финального сезона «Золотого дна». История, которая два сезона подряд держалась на нерве, власти и семейных войнах, выходит на последний круг.

Создатели обещают самый жесткий и личный этап — без компромиссов и безопасных развязок.

Что происходит с героями

В новых сериях Дед окажется в тюрьме. Управление холдингом «Галактика» переходит к Диме, а контрольный пакет акций сосредотачивается у Паршиной. Расклад сил меняется резко и не в пользу семьи.

Чтобы вытащить близких и вернуть утраченное, Дед будет готов идти дальше привычных границ — и моральных, и юридических. Судя по заявленному синопсису, речь уже не о бизнесе, а о выживании.

Кто вернется и кто появится

К своим ролям возвращаются Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Лидия Вележева, Виктория Маслова и другие ключевые актеры проекта. К актерскому составу присоединяются Андрей Мерзликин, Мария Андреева и Ульяна Пылаева — новые фигуры, которые явно усилят конфликт и добавят сериалу неожиданных траекторий.

Дата выхода финального сезона пока не раскрывается. Авторы держат паузу, подогревая ожидание. И, судя по заявленному масштабу событий, это будет не просто завершение, а попытка поставить жесткую и неудобную точку.